TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI: Dul ve yetim aylığı temmuzda yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

2024 DUL VE YETİM MAAŞLARI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK?

Zam dönemlerinde emekliler ile birlikte ölüm maaşı alan dul ve yetimlerin ödemelerinde de artış yaşanacak.

Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek. Henüz kesin oran belli olmadı. Enflasyon verileriyle kesinleşecek. Açıklandığında yer vereceğiz.