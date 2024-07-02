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TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI: Dul ve yetim aylığı temmuzda yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
22:09
Temmuz dul ve yetim maaşı zammı gündeme geldi. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Dul ve yetim aylığı, şartları sağlayan hak sahiplerine Bakanlık tarafından ödeniyor. Memur maaş zammına göre şekillenen ödemelerden olan dul ve yetim aylığı zammı hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, dul ve yetim aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak? 2024 dul ve yetim maaşı zamlanacak mı?