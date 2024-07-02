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Haberler Yaşam TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI: Dul ve yetim aylığı temmuzda yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 22:09

TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI: Dul ve yetim aylığı temmuzda yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

Temmuz dul ve yetim maaşı zammı gündeme geldi. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Dul ve yetim aylığı, şartları sağlayan hak sahiplerine Bakanlık tarafından ödeniyor. Memur maaş zammına göre şekillenen ödemelerden olan dul ve yetim aylığı zammı hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, dul ve yetim aylığı temmuzda ne kadar, kaç TL olacak? 2024 dul ve yetim maaşı zamlanacak mı?

TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI: Dul ve yetim aylığı temmuzda yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri tarafından temmuz dul ve yetim maaşı zammı araştırılmaya başladı. Bakanlık tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeler temmuz ayı enflasyon verileriyle değişim gösterecek kalemlerden birisi oluyor. Peki, dul ve yetim temmuzda ne kadar, kaç TL olacak?

TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI: Dul ve yetim aylığı temmuzda yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Saat 10.00 itibarıyla gözler https://www.tuik.gov.tr/ adresinde olacak.

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TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI: Dul ve yetim aylığı temmuzda yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

2024 DUL VE YETİM MAAŞLARI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK?
Zam dönemlerinde emekliler ile birlikte ölüm maaşı alan dul ve yetimlerin ödemelerinde de artış yaşanacak.

Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek. Henüz kesin oran belli olmadı. Enflasyon verileriyle kesinleşecek. Açıklandığında yer vereceğiz.

TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI: Dul ve yetim aylığı temmuzda yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI ALABİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

TEMMUZ DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI: Dul ve yetim aylığı temmuzda yüzde kaç zam gelecek, kaç TL olacak?

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.

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