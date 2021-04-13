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Haberler Yaşam Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kıldırılır? Teravih namazı nasıl kılınır, evde tek başına teravih namazı kılınır mı?
Giriş Tarihi: 12.04.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 21:12

Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kıldırılır? Teravih namazı nasıl kılınır, evde tek başına teravih namazı kılınır mı?

Teravih namazı nasıl kılınır, , kaç rekâttır ve ne zaman soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İslam âlemi olarak, mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk teravih namazı ise arefe gecesi itibariyle kılınacak. Koronavirüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz yıl camilerde kılamayacağımız teravih namazı bu yılda evlerde kılınacak. Camilerin yolunu tutamayacak olan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ve kaç rekât? nasıl kıldırılır soruları yer alıyor. Peki evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır, teravih namazı toplamda kaç rekattır? Namaz sırasında hangi dualar ve sureler okunur? İşte okunacak dualar ve sureler ile birlikte tüm detayları içeren evde teravih namazı kılınışı rehberi…

Evde teravih namazı nasıl kılınır, teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kıldırılır?

Teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravi namazı nasıl kıldırılır soruları günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayında İslam dininin beş şartından biri olan oruç ibadeti milyonlarca Müslüman tarafından yerine getirilir. Ramazan başlangıcı öncesi arefe gecesi ise teravih namazı eda edilecek. İçinde bulunduğumuz salgın durumu nedeniyle Ramazan ayının en önemli ibadetleri arasında yer alan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu sebeple " ve teravih namazı toplamda kaç rekattır?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı boyunca kılınan "Teravih namazında hangi dualar okunur?" Konuyla ilgili hazırladığımız kılınışı rehberi içeriğimizden merak ettiğiniz bütün soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevabı, adım adım teravih namazı kılınışı…

Evde teravih namazı nasıl kılınır, teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kıldırılır?

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

ayının ilk namazı bu akşam yatsı namazının ardından evlerde eda edilecek. Salgın nedeniyle camilerde cemaat ile birlikte kılınamayacak olan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen kişiler ve kaç rekât sorusuna dair tüm ayrıntıları buradan okuyabilirler.

İşte adım adım kılınışı;

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Evde teravih namazı nasıl kılınır, teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kıldırılır?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

namazı, ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir.

Evde teravih namazı nasıl kılınır, teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kıldırılır?

Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

Evde teravih namazı nasıl kılınır, teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kıldırılır?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe'nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer'in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki haberler şöyle değerlendirilebilir:

Resûlullah'ın (s.a.s.) Ramazan'daki gece namazları sorulduğunda, Hz. Âişe, "Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rekâttan fazla (nafile namaz) kılmamıştır." (Buhârî, Teheccüd, 16) karşılığını vermiştir. Başka bir rivayette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 123-124). Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hz. Âişe'nin, Allah'ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir veya on üç rekât namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de, "Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makama gönderir." (İsrâ, 17/79) buyurulmaktadır.Yukarıda zikredilenlerden, söz konusu sorunun, Ramazan ayında Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer ibadetlerinde olduğu gibi, gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek amacıyla sorulduğu ve teravih namazıyla bir ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Hz. Âişe'den rivayet edilen, "Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan'ın son on gününde ise çok daha fazla bir gayret gösterirdi. Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı." (Buhârî, Fazlu Leyleti'l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7, 8) hadisi bu görüşü desteklemektedir. Diğer yandan, bu hadisin teravihin meşru kılınmasından önce mi, yoksa sonra mı olduğu da belli değildir.Öte yandan Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekâtları konusunda yirmi ve on bir rekât şeklinde iki rivayet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 392, 394). Kaynaklarımızda Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte daha sonra teravihin yirmi rekât olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir (Bkz. İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 485; Aynî, Umde, XI, 126-127; Mâverdî, el-Hâvî, II, 291; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 516, 521).

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.
Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

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