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Haberler Yaşam Teravih namazı kılmak farz mı, sünnet mi? Ramazan ayında teravih namazı kılmanın gün gün sevabı
Giriş Tarihi: 21.03.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 16:02

Teravih namazı kılmak farz mı, sünnet mi? Ramazan ayında teravih namazı kılmanın gün gün sevabı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pek çok vatandaşın aklına çeşitli sorular takılıyor. Bu soruların başında Teravih namazı kılmak farz mı, sünnet mi geliyor. Bu yazımızda sizin için Ramazan ayında Teravih namazı kılmanın gün gün sevabı hakkında bilmeniz gerekenleri yazdık. Eğer siz de Teravih namazı farz mı, sünnet mi, sevabı nedir diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Teravih namazı kılmak farz mı, sünnet mi? Ramazan ayında teravih namazı kılmanın gün gün sevabı

Ramazan ayında Teravih namazı kılmanın gün gün sevabı farklıdır. Saymakla bitmeyecek seviyede faziletli olan Teravih namazı kılmak farz mı sünnet mi sorusu sıklıkla karşımıza çıkıyor. Yazımızın devamında Teravih namazı farz mı, sünnet mi, sevabı nedir gibi soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Teravih namazı kılmak farz mı, sünnet mi? Ramazan ayında teravih namazı kılmanın gün gün sevabı

TERAVİH NAMAZI KILMAK FARZ MI SÜNNET Mİ?

İslam alimlerinin belirttiğine göre; Teravih namazı kadın ve erkek her Müslüman için sünnettir. Öyle ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed; Teravih namazını farz olmaması adına cemaatten ayrı olarak kılmıştır.

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Teravih namazı kılmak farz mı, sünnet mi? Ramazan ayında teravih namazı kılmanın gün gün sevabı

RAMAZAN AYINDA TERAVİH NAMAZI KILMANIN GÜN GÜN SEVABI NEDİR?

Hz. Muhammed'e Ramazan ayında kılınan Teravih namazının fazileti sorulduğu vakitte şöyle buyurdu: "Teravih namazını kılan bir mü'min kimse her gece Teravih kıldığı zaman başka hal alır, şöyle ki;

1. Gece: Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.

2. Gece: Kendisinin ve eğer mü'min iseler anne ve babasının günahları bağışlanır...

3. Gece: Arş altında bir melek şöyle seslenir: "Amel temize çıktı, günahların bağışlanır."

4. Gece: Onun için verilecek mükafaat Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Kur'an-ı Kerim'i okuyup hatmetmiş sevabı kazanır.

5. Gece: Yüce Allah ona Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de namaz kılan kimse gibi sevap kazandırır.

Teravih namazı kılmak farz mı, sünnet mi? Ramazan ayında teravih namazı kılmanın gün gün sevabı

6. Gece: Yüce Allah ona Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabını ihsan eder.

7. Gece: Firavun'un gazasında Musa(AS) ile beraber olmuş gibi ecir verilir.

8. Gece: Yüce Allah İbrahim (AS) 'a yaptığı ihsanı ona da yapar.

9. Gece: Hz. Peygamber (SAV)'in yaptığı ibadet gibi Yüce Allah'a ibadet etmiş olur.

10. Gece: Yüce Allah ona dünya ve ahiretin hayrını nasip eder.

11. Gece: Ölecek olursa dünyadan annesinden doğduğu gün gibi günahsız çıkar.

12. Gece: Kıyamet günü yüzü ayın 14. günündeki gibi parlayarak gelir.

13. Gece: Kıyamet gününe her türlü kötülüklerden emin olarak gelir.

14. Gece: Allah ona Kadir Gecesini ihya etmiş sevabı verir.

15. Gece: Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.

Teravih namazı kılmak farz mı, sünnet mi? Ramazan ayında teravih namazı kılmanın gün gün sevabı

16. Gece: Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.

17. Gece: Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.

18. Gece: Bir melek şöyle seslenir: "Ey Allah'ın kulu! Allah senden ve anne-babandan razı olsun."

19. Gece: Hak Teala Hazretleri dünya ve ahirette ona yardım eder.

20. Gece: Şehitlerin ve Salih zatların sevabına denk sevap verilir.

21. Gece: Allah (CC) onun için cennette nurdan bir ev kurar.

22. Gece: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dul hatunlarını doyurmuş sevabı alır.

23. Gece: Yüce Allah cennette onun için şehir kurar.

24. Gece: Onun için 24 tane makbul dua vardır ve bu dualar kabul olur.

25. Gece: Yüce Allah ondan kabir azabını kaldırır.

26. Gece: Yüce Allah onun için kırk yıllık amel sevabı verir.

27. Gece: Onun için Sırat Köprüsünü, çakan şimşek gibi geçme ihsanı yapılır.

28. Gece: Yüce Allah onun cennetteki derecesini bir kat daha arttırır.

29. Gece: Ona bin makbul hac sevabı verilir.

30. Gece: Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey kulum! Cennetin meyvelerinden ye, selsebil suyundan yıkan, kevser suyundan iç, ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun." der ve bir münadi nida eder:

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