Teravih namazı kılmak farz mı, sünnet mi? Ramazan ayında teravih namazı kılmanın gün gün sevabı

16. Gece: Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.
17. Gece: Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.
18. Gece: Bir melek şöyle seslenir: "Ey Allah'ın kulu! Allah senden ve anne-babandan razı olsun."
19. Gece: Hak Teala Hazretleri dünya ve ahirette ona yardım eder.
20. Gece: Şehitlerin ve Salih zatların sevabına denk sevap verilir.
21. Gece: Allah (CC) onun için cennette nurdan bir ev kurar.
22. Gece: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dul hatunlarını doyurmuş sevabı alır.
23. Gece: Yüce Allah cennette onun için şehir kurar.
24. Gece: Onun için 24 tane makbul dua vardır ve bu dualar kabul olur.
25. Gece: Yüce Allah ondan kabir azabını kaldırır.
26. Gece: Yüce Allah onun için kırk yıllık amel sevabı verir.
27. Gece: Onun için Sırat Köprüsünü, çakan şimşek gibi geçme ihsanı yapılır.
28. Gece: Yüce Allah onun cennetteki derecesini bir kat daha arttırır.
29. Gece: Ona bin makbul hac sevabı verilir.
30. Gece: Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey kulum! Cennetin meyvelerinden ye, selsebil suyundan yıkan, kevser suyundan iç, ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun." der ve bir münadi nida eder: