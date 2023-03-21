Teravih namazı kılmak farz mı, sünnet mi? Ramazan ayında teravih namazı kılmanın gün gün sevabı

RAMAZAN AYINDA TERAVİH NAMAZI KILMANIN GÜN GÜN SEVABI NEDİR?

Hz. Muhammed'e Ramazan ayında kılınan Teravih namazının fazileti sorulduğu vakitte şöyle buyurdu: "Teravih namazını kılan bir mü'min kimse her gece Teravih kıldığı zaman başka hal alır, şöyle ki;

1. Gece: Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.

2. Gece: Kendisinin ve eğer mü'min iseler anne ve babasının günahları bağışlanır...

3. Gece: Arş altında bir melek şöyle seslenir: "Amel temize çıktı, günahların bağışlanır."

4. Gece: Onun için verilecek mükafaat Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Kur'an-ı Kerim'i okuyup hatmetmiş sevabı kazanır.

5. Gece: Yüce Allah ona Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de namaz kılan kimse gibi sevap kazandırır.