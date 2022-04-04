Ramazan ayının gelişiyle birlikte camiler ve evler 11 ayın sultanı için hazırlandı. İlk sahurdan hemen önce başlayan teravih namazı bu sene camilerde cemaatle birlikte kılınıyor. Geçen iki yılda pandemi önlemleri kapsamında evlerde kılınan namaz için çeşitli sorular mevcut. Bunlardan birçoğu teravih namazı kılınışı hakkında soruluyor. Camiye gitmek isteyen ya da evde kılmak isteyen Müslümanlar, "teravih namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Teravih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, farz mı? İşte Diyanet ile teravih namazı kılınışı…