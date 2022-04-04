Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Teravih namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır? Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 11:58

Teravih namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır? Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte camiler ve evler 11 ayın sultanı için hazırlandı. İlk sahurdan hemen önce başlayan teravih namazı bu sene camilerde cemaatle birlikte kılınıyor. Geçen iki yılda pandemi önlemleri kapsamında evlerde kılınan namaz için çeşitli sorular mevcut. Bunlardan birçoğu teravih namazı kılınışı hakkında soruluyor. Camiye gitmek isteyen ya da evde kılmak isteyen Müslümanlar, "teravih namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Teravih namazı kaç rekat, ne zaman kılınır, farz mı? İşte Diyanet ile teravih namazı kılınışı…

Teravih namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır? Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır?

Ramazan ayı, ilk üç gün orucunu geride bıraktı. 30 gün boyunca İslam alemi tarafından dayanışma, anlayış ve hoşgörü içinde geçecek mübarek Ramazan ayı içinde birçok ibadet bulunuyor. Sahur ve iftar sofralarının yanı sıra teravih namazı da Müslümanların ibadet ederken dinlendiği bir nokta oluyor. Bu noktada teravih namazı kılınışı da en çok sorgulanan konulardan biri. "Teravih namazı nasıl kılınır?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Teravih namazı ne zaman kılınır, kaç rekat? İşte cevabı…

Teravih namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır? Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı cemaatle kılındığında 20 rekat olarak eda edilir. İki ya da dört rekatta bir selam vermek suretiyle kılınan namaz evde tek başına kılındığında rekat sayısı farklılık gösterebilir.

Bu namaz cemaatle kılındığında önce yatsı namazının 10 rekatı kılınır, akabinde teravih namazı için niyet edilir ve namaza başlanır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Teravih namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır? Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır. Daha sonra son 2 rekat sünnet eda edilir. Ardından imam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

Niyetin ardından iftidah tekbiri alınır ve eller bağlanır. 1. Rekat ile namaza başlanır.

Teravih namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır? Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır?

1. REKAT

Bu aşamada ilk olarak imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası ile namaza başlar. Ardından imam sessizce Euzu Besmele çeker ve sesli biçimde Fatiha Suresi'ni okur. Daha sonra Zammı sure ya da Kur'an'dan bir sure okur. Bu sırada cemaat imamı dinler.

Rüku ve secdede bulunan cemaat içinden tesbihleri okur. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

Teravih namazı kaç rekat ve ne zaman kılınır? Diyanet ile Teravih namazı nasıl kılınır?

2. REKAT

Bu aşamada imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra rüku ve secde yapılır. Ardından tahiyyata oturulur ve Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.

3. REKAT

İmam ve cemaat birlikte Sübhaneke'yi okur, ardından imam Euzu besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra dördüncü rekata kalkılır.

SON DAKİKA