Terazi burcunu 2025 yılında neler bekliyor? İşte, Terazi burcu 2025 aşk, para ve sağlık yorumu...

Çalışma hayatınızda eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha empatik ve fedakar yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Rutin işler ile uğraşırken daha sezgisel hareket edebilir ve adapte olabilir ya da çalıştığınız konular üzerinde yeni tasarımlar ortaya çıkartabilirsiniz. Çalışma hayatınızda dikkatsizliğe ve dalgınlığa dikkat etmelisiniz. 29 Mart'ta Güneş tutulması karşıt evinizde gerçekleşiyor. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şans sizden yana.