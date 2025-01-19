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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! Teşkilat 128. bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle canlı
Giriş Tarihi: 19.01.2025 19:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 19:48

YENİ BÖLÜM! Teşkilat 128. bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle canlı

TRT 1 ekranlarında her hafta pazar günü ekranlara gelen Teşkilat dizisi yeni bölümüyle takip ediliyor. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın başrollerinde yer aldığı yapım 5. sezonunda. Dizinin takipçileri ekran başında yerlerini aldı. Teşkilat 128. bölüm izle araştırmaları hız kazandı. İşte, 19 Ocak 2025 tarihli Teşkilat son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

YENİ BÖLÜM! Teşkilat 128. bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle canlı

Teşkilat 128. bölüm izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Yeni bölümde yeniden tansiyon yükseliyor. Aksiyonu bol yapımda gelecek bölümde nelerin olacağı merak konusu. İşte, Teşkilat son bölüm izle ekranı...

YENİ BÖLÜM! Teşkilat 128. bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle canlı

TEŞKİLAT 128. BÖLÜM İZLE

19 Ocak tarihli TRT 1 dizisini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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YENİ BÖLÜM! Teşkilat 128. bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle canlı

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Korkut, masada Kraliçe'nin kararını açıklayacakken Zeynep'in kaçırıldığı haberini almıştır. Korkut'un tek hedefi operasyona zarar vermeden kardeşini kurtarmaktır.

YENİ BÖLÜM! Teşkilat 128. bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle canlı

Ejder'in dönüşü ise dengeleri alt üst edecektir. Onun varlığı, karanlığın gölgesini her yere taşıyacak, korkunun ve kaosun gerçek yüzü olacaktır.

Altay ve Neslihan kurdukları plan sayesinde Kraliçe'nin kimliğini öğrenmeye çok yakınlardır.

YENİ BÖLÜM! Teşkilat 128. bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle canlı

Selen ise bunu önleme ve Kraliçe'yi uyarma peşindedir. Düşmanı elinden kaçırmak istemeyen Altay kendini riske atarken Neslihan onun başarılı olacağına emindir. Altay kimseye zarar gelmesine izin vermeyecektir.

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