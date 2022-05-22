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Haberler Yaşam Teşkilat Pınar diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? Teşkilat’ın Pınar Gümüş’ü Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?
Giriş Tarihi: 22.05.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 15:55

Teşkilat Pınar diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? Teşkilat’ın Pınar Gümüş’ü Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?

Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler'den izleyiciyi üzecek bir haber geldi. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizideki ayrılık haberine ilişkin, Teşkilat Pınar diziden ayrılıyor mu, çıktı mı soruları gündem konusu oldu. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Tuncer Salman gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dizide sezon finaline doğru peş peşe ayrılıklar yaşanmıştı. Bu vedaların ardından Pınar ile ilgili olarak Teşkilat'ın Pınar Gümüş'ü Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok soruları gündem oldu. İşte Ezgi Şenler ve Pınar karakterinin akıbeti!

Teşkilat Pınar diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? Teşkilat’ın Pınar Gümüş’ü Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?

Teşkilat dizisi bu kez de Pınar karakterinin ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor. Pınar Gümüş'e hayat veren Ezgi Şenler'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Teşkilat Pınar diziden ayrılıyor mu, çıktı mı gibi sorular yanıt arıyor. Teşkilat'ın Pınar Gümüş'ü Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok? İşte Teşkilat oyuncusu Ezgi Şenler'in dizideki akıbeti hakkında son durum!

Teşkilat Pınar diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? Teşkilat’ın Pınar Gümüş’ü Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?

TEŞKİLAT PINAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Son bölümünde, Hakan Boyav ve Hakkı Dayı rolüne hayat veren Tuncer Salman'ın veda ettiği Teşkilat'ta yeni bir ayrılık iddiası gündemde.

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Teşkilat Pınar diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? Teşkilat’ın Pınar Gümüş’ü Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?

Pınar Gümüş'ün senaryo gereği hikayesinin biteceği ve karaktere hayat veren Ezgi Şenler'in diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

Teşkilat Pınar diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? Teşkilat’ın Pınar Gümüş’ü Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?

Ancak oyuncunun ve karakterin akıbetine ilişkin henüz yapım şirketinden bir açıklama gelmedi. Senaryonun ve karakterin akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak. Konuya dair bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacak.

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