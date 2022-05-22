Haberler Yaşam Teşkilat Pınar diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? Teşkilat’ın Pınar Gümüş’ü Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok?

Giriş Tarihi: 22.05.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 15:55

Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler'den izleyiciyi üzecek bir haber geldi. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizideki ayrılık haberine ilişkin, Teşkilat Pınar diziden ayrılıyor mu, çıktı mı soruları gündem konusu oldu. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Tuncer Salman gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dizide sezon finaline doğru peş peşe ayrılıklar yaşanmıştı. Bu vedaların ardından Pınar ile ilgili olarak Teşkilat'ın Pınar Gümüş'ü Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı, neden yok soruları gündem oldu. İşte Ezgi Şenler ve Pınar karakterinin akıbeti!