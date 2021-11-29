Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden çıktı mı? Teşkilat’ın Serdar’ı ölüyor mu, ünlü oyuncu diziden ayrılacak mı?

Milyonlar bu soruya yanıt ararken sevilen karakterin akıbeti önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümle belli olacak.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.



13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir ve Benim İçin Üzülme gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.