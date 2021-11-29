Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden çıktı mı? Teşkilat’ın Serdar’ı ölüyor mu, ünlü oyuncu diziden ayrılacak mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisinde geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Çağlar Ertuğrul'un hayat verdiği Serdar karakteri son sahnede kalbinin durmasıyla beraber gündeme geldi. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri "Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu, çıktı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapımın yeni sezonunda bilindiği üzere bu karakterin zihni yıkanmış ve adeta ele geçirilmişti. Peki, Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? İşte tüm detaylar...