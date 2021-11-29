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Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:22

Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden çıktı mı? Teşkilat'ın Serdar'ı ölüyor mu, ünlü oyuncu diziden ayrılacak mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Teşkilat dizisinde geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Çağlar Ertuğrul'un hayat verdiği Serdar karakteri son sahnede kalbinin durmasıyla beraber gündeme geldi. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri "Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu, çıktı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapımın yeni sezonunda bilindiği üzere bu karakterin zihni yıkanmış ve adeta ele geçirilmişti. Peki, Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? İşte tüm detaylar...

Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden çıktı mı? Teşkilat’ın Serdar’ı ölüyor mu, ünlü oyuncu diziden ayrılacak mı?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta geçtiğimiz akşam Serdar'ın kalbi durmuş ve izleyenler adeta şoke olmuştu. Zehra, sevdiği adamın başında gözyaşları dökerken milyonlar yaşanan bu olay sonrası "Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu, çıktı mı?" sorularını gündeme taşıdı. Başrol karakterin diziden ayrılması beklentiler arasında yer almasa da yapımlar bazen böyle sürprizler yapabiliyor. Peki, Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu, çıktı mı? İşte konuya dair tüm detaylar...

Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden çıktı mı? Teşkilat’ın Serdar’ı ölüyor mu, ünlü oyuncu diziden ayrılacak mı?

TEŞKİLAT SERDAR ÖLDÜ MÜ?

Yapımda bu hafta yine izleyenleri ekran başına kilitleyen bir bölüm yayınlandı. Sevilen dizinin son sahnesinde Serdar, eskiye dönmek ve büyük planı bozmak için zihninin kontrolünü geri almaya çalışıyor.

Ancak verilen ilaç sonrası karakterin kalbi duruyor. Sevdiği adamın başında gözyaşları döken Zehra, Serdar'ı kurtarabilecek mi?

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Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden çıktı mı? Teşkilat’ın Serdar’ı ölüyor mu, ünlü oyuncu diziden ayrılacak mı?

Milyonlar bu soruya yanıt ararken sevilen karakterin akıbeti önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümle belli olacak.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.


13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir ve Benim İçin Üzülme gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.

Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden çıktı mı? Teşkilat’ın Serdar’ı ölüyor mu, ünlü oyuncu diziden ayrılacak mı?

35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.

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