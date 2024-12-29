TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE TRT 1 || Teşkilat 126. bölüm tek parça izle!

İhsan Hoca'ya yapılan işkenceler sonucunda Kate projenin içeriğini öğrenmiştir. Düşmanlar yeni saldırılar için plan kurarlar. Altay ve Neslihan'ın amacıysa bu planları engellemektir. Altay ve Neslihan görevlerinde emin adımlarla ilerlerken Kraliçe onlara tehlikeli tuzaklar kurmaktadır. Ama Altay ne olursa olsun onları bozguna uğratacaktır.