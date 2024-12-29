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Haberler Yaşam TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE TRT 1 || Teşkilat 126. bölüm tek parça izle!
Giriş Tarihi: 29.12.2024 18:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 18:12

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE TRT 1 || Teşkilat 126. bölüm tek parça izle!

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan Teşkilat, son bölümü ile ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta heyecan dolu sahnelere yer veren yapımda bu hafta neler olacak izleyenler tarafından merak ediliyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı yapım 126. bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor. İşte, Teşkilat 126. bölüm izle ekranı!

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE TRT 1 || Teşkilat 126. bölüm tek parça izle!

Teşkilat dizisi 29 Aralık Pazar günü son bölümü ile izleyenler tarafından merak ediliyor. Neslihan ve Altay'ın hikayesine odaklanan yapımda yeni bölümde neler olacak sorusu yayınlanan son bölümün ardından yanıt bulacak. Peki, Teşkilat 126. bölüm izle linki yayınlandı mı, nereden ve nasıl izlenir? İşte, detaylar...

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE TRT 1 || Teşkilat 126. bölüm tek parça izle!

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen dizisi 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE TRT 1 || Teşkilat 126. bölüm tek parça izle!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yapılan tatbikat sonucunda projenin başarısı kanıtlanır. Bir sonraki aşamada pürüzlerin ortadan kaldırılması hedeflenir. Altay düşmanın sıradaki hamlesini öğrenmek için görevlendirilir. Akif Başkan'ın emri ile Korkut'un görevine son verilir. Akif Başkan, onun duyguları ve amacı arasında ikilemde kaldığını düşünse de Korkut kendinden emindir. Korkut'a gelen bir mesaj ise işlerin seyrini tamamen değiştirecektir.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE TRT 1 || Teşkilat 126. bölüm tek parça izle!

İhsan Hoca'ya yapılan işkenceler sonucunda Kate projenin içeriğini öğrenmiştir. Düşmanlar yeni saldırılar için plan kurarlar. Altay ve Neslihan'ın amacıysa bu planları engellemektir. Altay ve Neslihan görevlerinde emin adımlarla ilerlerken Kraliçe onlara tehlikeli tuzaklar kurmaktadır. Ama Altay ne olursa olsun onları bozguna uğratacaktır.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE TRT 1 || Teşkilat 126. bölüm tek parça izle!
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