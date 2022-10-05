Haberler Yaşam Teşkilat’ın Hulki’si Nihat Altınkaya Kuruluş Osman'a transfer olmuştu! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı, görenler hayret ediyor…

Giriş Tarihi: 05.10.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 13:19

Teşkilat’ın Hulki’si Nihat Altınkaya Kuruluş Osman'a transfer olmuştu! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı, görenler hayret ediyor…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya, sezon sonunda projeye ölerek veda etmişti. Ekranlardan uzak kalmak istemeyen Altınkaya, yeni sezonda ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olan Altınkaya, yeni rolü için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncunun yeni imajını görenler ise yaşadığı değişim karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte, Nihat Altınkaya'nın Kuruluş Osman dizisindeki rolü ve değişimi...