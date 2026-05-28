Haberler Yaşam Teşrik tekbirleri ne zaman biter? Diyanet açıklaması ile teşrik tekbirleri kaçıncı güne kadar çekilir?
Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 10:44

Zilhicce ayının 9'uncu gününde yani Kurban Bayramı arefesinde başlayan teşrik tekbirlerinin ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor. Toplam 23 vakit farz namazın ardından eda edilmesi vacip olan bu ibadetle ilgili olarak, Teşrik tekbirleri ne zaman biter, kaçıncı güne kadar çekilir soruları yanıt arıyor.

Bayram boyunca farz namazların ardından getirilen bu tekbirlerin nasıl ve ne zamana kadar eda edileceği pek çok kişinin gündemindeki yerini koruyor. İşte teşrik tekbirleri ile ilgili merak edilenlerin yanıtı;

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BİTER?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre arefe günü sabah namazıyla başlayan teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam ediyor.
TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri şu şekildedir: "Allâhu ekber, Allâhu ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allâhu ekber ve lillâhi'l-hamd."

TEŞRİK TEKBİRLERİ KAÇINCI GÜNE KADAR ÇEKİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazına kadar çekilebilir.

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN HÜKMÜ

Bu aralıktaki 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

