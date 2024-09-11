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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:41

TEV BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları nr zaman, kimler başvurabilir, burs ücreti kaç TL?

Türk Eğitim Vakfı her yl binlerce öğrenciye eğitim-öğretim hayatlarına destek olabilecek burs yardımı yapmaya devam ediyor. Bursiyer adayları TEV burs başvuru tarihlerinin yakından araştırıyor. Türk Eğitim Vakfı'nın üniversite öğrencilerine sağlayacağı burs yardımı başvurularına sayılı gün kalmışken başvuru şartları merak konusu. Peki, TEV 2024-2025 burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, burs ücreti kaç TL?

TEV BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları nr zaman, kimler başvurabilir, burs ücreti kaç TL?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) doktora, yüksek lisans, yükseköğrenim, ortaöğrenim ve üstün başarı bursları sağlamaya devam ediyor. Adaylar başvurularını online olarak gerçekleştiriyor. Değerlendirmenin ve mülakatların ardından burs almaya hak kazanan adaylar bilgilendirilerek burs işlemleri hızlıca gerçekleştiriliyor. Binlerce üniversite öğrencisi 2024-2025 TEV burs başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, TEV burs takvimi ve ayrıntıları haberin devamında...

TEV BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları nr zaman, kimler başvurabilir, burs ücreti kaç TL?

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Eğitim Vakfı yükseköğrenim burs başvuruları 16 Eylül 2024-11 Ekim 2024 tarihlerinde alınacak.

Adaylar TEV internet adresinden dolduracakları formlarla başvuru işlemini gerçekleştirecek.

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TEV BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları nr zaman, kimler başvurabilir, burs ücreti kaç TL?

TEV BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 öğretim yılında 9 ay verielcek TEV yükseköğrenim bursu aylık 4.500 TL'dir.

TEV BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları nr zaman, kimler başvurabilir, burs ücreti kaç TL?

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak,

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.

TEV BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları nr zaman, kimler başvurabilir, burs ücreti kaç TL?

Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.

Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)

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