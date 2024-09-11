Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:41
TEV BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları nr zaman, kimler başvurabilir, burs ücreti kaç TL?
Türk Eğitim Vakfı her yl binlerce öğrenciye eğitim-öğretim hayatlarına destek olabilecek burs yardımı yapmaya devam ediyor. Bursiyer adayları TEV burs başvuru tarihlerinin yakından araştırıyor. Türk Eğitim Vakfı'nın üniversite öğrencilerine sağlayacağı burs yardımı başvurularına sayılı gün kalmışken başvuru şartları merak konusu. Peki, TEV 2024-2025 burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, burs ücreti kaç TL?