TEV BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları nr zaman, kimler başvurabilir, burs ücreti kaç TL?

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak,

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.