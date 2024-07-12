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Giriş Tarihi: 12.07.2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 19:13

TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF başkan adayları 2024

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi tarihi için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek seçim sonrası federasyon yeni başkanını karşılayacak. Halihazırda başkan olan Mehmet Büyükekşi'nin de aralarında olduğu TFF başkan adayları kimler oldu merak ediliyor. Futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. Peki; 2024 TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF başkan adayları 2024

TFF başkanlık seçimi ne zaman 2024 yılı için araştırılıyor. 2022 yılından bu yana görevde bulunan Büyükekşi'nin yeniden aday olduğu belirlendi. Adayların açıklamaları takip edilirken seçim taraftarın yakın merceği altında yerini alıyor. İşte, TFF başkan adayları ve seçim tarihi!

TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF başkan adayları 2024

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasına göre TFF Olağan Genel Kurul toplantısı, A Milli Takımın EURO 2024 maç takvimi ihtimaline karşın nisan ayından temmuz ayına ertelendi.

Buna göre TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF başkan adayları 2024

TFF BAŞKAN ADYALARI 2024

Konuyla ilgili TFF açıklaması şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.

TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF başkan adayları 2024

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;

- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ
- Sayın Servet YARDIMCI

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF başkan adayları 2024

SERVET YARDIMCI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Servet Yardımcı yaptığı açıklamada " TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." ifadelerini kullandı.

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