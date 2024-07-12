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TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF başkan adayları 2024
Giriş Tarihi: 12.07.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
19:13
TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF başkan adayları 2024
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi tarihi için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleşecek seçim sonrası federasyon yeni başkanını karşılayacak. Halihazırda başkan olan Mehmet Büyükekşi'nin de aralarında olduğu TFF başkan adayları kimler oldu merak ediliyor. Futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. Peki; 2024 TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?