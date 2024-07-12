TFF başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF başkan adayları 2024

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;



- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU

- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ

- Sayın Servet YARDIMCI

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.