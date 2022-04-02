Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Thodex vurgunu Binance’e uzadı! Kripto Faruk bakın neler yapmış!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 16:57

Thodex vurgunu Binance’e uzadı! Kripto Faruk bakın neler yapmış!

Thodex şüphelilerin dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığını belirleyen savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yaparak şüphelilerin buradaki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin söz konusu kripto para hesaplarının Binance isimli uluslararası kripto para borsasınca dondurulduğu yani bloke konulduğu vurgulandı.

ARZU KAYA
Thodex vurgunu Binance’e uzadı! Kripto Faruk bakın neler yapmış!

Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para kurucusu, yöneticisi ve yardımcılarının yer aldığı soruşturmada iddianame tamamlandı.

Thodex vurgunu Binance’e uzadı! Kripto Faruk bakın neler yapmış!

THODEX VURGUNUNDA ÖNEMLİ GELİŞME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede soruşturmada yapılan işlemlere bir bir yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Thodex vurgunu Binance’e uzadı! Kripto Faruk bakın neler yapmış!

ŞÜPHELİLERİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu araştırma sonucunda şüphelilerin bankada bulunan tüm hesapları üzerinde işlem yapılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınarak, hesaplarda gerçekleşen her türlü işlem ya da taleplerin Başsavcılığın bilgisi olmadan herhangi bir işleme izin verilmemesi hususunda tüm bankalara yazı yazıldığı aktarıldı.

Thodex vurgunu Binance’e uzadı! Kripto Faruk bakın neler yapmış!

Dahası şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği bilgisi yer aldı.

Thodex vurgunu Binance’e uzadı! Kripto Faruk bakın neler yapmış!

PARALAR SAVCILIKÇA AÇILAN HESAPLARA KONULDU

El koyma kararına istinaden Thodex isimli şirketin ve şüphelilerinin bankalarda bulunan bakiyelerinin adli emanete gönderilmesi için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazıldığı ve bu kararla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğu'nca açılan hesaba bakiyelerin aktarıldığı da iddianamede önemli bir detay olarak belirtildi.

SON DAKİKA