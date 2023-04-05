THY depremzedelere iş ilanı yayınladı! THY depremzede (afetzede) iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?

Başvuru Şekli ve Değerlendirme Süreçleri

•Başvurular 24.04.2023 Pazartesi günü saat 23:55'e kadar alınacaktır.

•Değerlendirme süreçleri; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, kişilik envanteri, belge kontrolü ve online İnsan Kaynakları mülakatı, yüz yüze birim ve İngilizce mülakatından oluşmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ek değerlendirme araçları uygulanabilir.

•Çalışma yeri İstanbul'dur.

•Çalışma düzeni; normal düzende çalışan birimlerimiz ofisten esnek saatler ile çalışmakta olup bazı birimlerimiz vardiyalı çalışmaktadır.

•Tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylarımızdan 0-6 yıl arasında tecrübeye sahip kişiler "Uzman Yardımcısı" unvanıyla, 6 yıl üzeri tecrübeye sahip olan kişiler ise "Uzman" unvanı ile istihdam edilecektir.

• Süreçler ve sosyal imkanlarla ilgili detaylı bilgi almak için kariyer sayfamıza göz atabilirsiniz.

• Başvuru şartlarını taşıyan adaylarımız sürece devam edebilecektir. Bu nedenle ilan şartlarını sağladığınızı belgeleyebilmek için aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda E-Devlet üzerinden alacağınız güncel tarihli belgeleri başvuru sisteminde "Özgeçmiş Eklentileri" sekmesine tıklayarak PDF formatında yüklemeniz beklenmektedir.

o Not Dökümü Belgesini (Transkript),

o Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesini ("Adli Sicil Sorgulama" ekranında kurum türü "Resmi" seçilmelidir.),

o SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesini ("SGK" başlığı altındaki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.),

o Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesini,

o Kendiniz ve Anne/Babanız üzerinden alacağınız Nüfus Kayıt Örneği Belgesini (Belge hazırlama ekranında Vukuatlı Belge türü "Evet" seçilmelidir.) sisteme yükleyebilirsiniz.

- 1. dereceden yakınında (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) can kaybı olan adaylarımızın belge kontrolü Nüfus Kayıt Örneği Belgesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

- Maddi kaybı olan adaylarımızın belge kontrolü Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Sistemi üzerinden yapılacaktır.