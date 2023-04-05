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Haberler Yaşam THY depremzedelere iş ilanı yayınladı! THY depremzede (afetzede) iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 14:04

THY depremzedelere iş ilanı yayınladı! THY depremzede (afetzede) iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?

THY iş başvurusu ile ilgili araştırmalar son günlerde hız kazandı. Kahramanmaraş felaketi sonrası bölgedeki depremzedelere yardım amaçlı bir adım da Türk Hava Yolları'ndan geldi. Bu kapsamda "THY depremzede iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. "Afetzede Adaylarımıza Yönelik İstihdam İlanı #TEKYÜREK" başlığı altında paylaşılan ilanın detayları bu noktada merak ediliyor. Peki, Türk Hava Yolları THY depremzede iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir? İşte detaylar.

THY depremzedelere iş ilanı yayınladı! THY depremzede afetzede iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza tam zamanlı çalışma fırsatı sunan Afetzede ilanına başvuruda bulunulduğu takdirde Türk Hava Yolları ailesinin değerli bir parçası olabilirsiniz." İfadeleriyle yapılan paylaşımın ardından THY personel alımına iş başvurusu yapmak isteyenler detayları merak ediyor. Peki, THY depremzede iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir? İşte THY depremzede iş başvurusu detayları.

THY depremzedelere iş ilanı yayınladı! THY depremzede afetzede iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?

THY DEPREMZEDE (AFETZEDE) İŞ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

THY tarafından yayınlanan ilan aşağıdaki gibidir;

Afetzede Adaylarımıza Yönelik İstihdam İlanımız Yayında! #TEKYÜREK

Millî Bayrak Taşıyıcı Havayolu olarak ülkemizin yaşadığı büyük felaketin ardından her bir vatandaşımızın acısını derinden hissediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza tam zamanlı çalışma fırsatı sunan Afetzede ilanına başvuruda bulunulduğu takdirde Türk Hava Yolları ailesinin değerli bir parçası olabilirsiniz.

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THY depremzedelere iş ilanı yayınladı! THY depremzede afetzede iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?

Başvuru Koşulları

• T.C. vatandaşı olan,
• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,
• 01.01.1985 ve sonrasında doğmuş olan,
• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.
*Lisans eğitimlerine devam eden adaylarımızın Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgelemeleri beklenmektedir.
• İyi derecede İngilizce bilen,
*İngilizce sınavları THY AO tarafından yapılacaktır.
• Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olan,
• Daha önce THY AO veya THY AO'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olan,
• 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilir.

THY depremzedelere iş ilanı yayınladı! THY depremzede afetzede iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?

Başvuru Şekli ve Değerlendirme Süreçleri

•Başvurular 24.04.2023 Pazartesi günü saat 23:55'e kadar alınacaktır.
•Değerlendirme süreçleri; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, kişilik envanteri, belge kontrolü ve online İnsan Kaynakları mülakatı, yüz yüze birim ve İngilizce mülakatından oluşmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ek değerlendirme araçları uygulanabilir.
•Çalışma yeri İstanbul'dur.
•Çalışma düzeni; normal düzende çalışan birimlerimiz ofisten esnek saatler ile çalışmakta olup bazı birimlerimiz vardiyalı çalışmaktadır.
•Tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylarımızdan 0-6 yıl arasında tecrübeye sahip kişiler "Uzman Yardımcısı" unvanıyla, 6 yıl üzeri tecrübeye sahip olan kişiler ise "Uzman" unvanı ile istihdam edilecektir.
• Süreçler ve sosyal imkanlarla ilgili detaylı bilgi almak için kariyer sayfamıza göz atabilirsiniz.
• Başvuru şartlarını taşıyan adaylarımız sürece devam edebilecektir. Bu nedenle ilan şartlarını sağladığınızı belgeleyebilmek için aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda E-Devlet üzerinden alacağınız güncel tarihli belgeleri başvuru sisteminde "Özgeçmiş Eklentileri" sekmesine tıklayarak PDF formatında yüklemeniz beklenmektedir.
o Not Dökümü Belgesini (Transkript),
o Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesini ("Adli Sicil Sorgulama" ekranında kurum türü "Resmi" seçilmelidir.),
o SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesini ("SGK" başlığı altındaki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.),
o Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesini,
o Kendiniz ve Anne/Babanız üzerinden alacağınız Nüfus Kayıt Örneği Belgesini (Belge hazırlama ekranında Vukuatlı Belge türü "Evet" seçilmelidir.) sisteme yükleyebilirsiniz.
- 1. dereceden yakınında (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) can kaybı olan adaylarımızın belge kontrolü Nüfus Kayıt Örneği Belgesi üzerinden gerçekleştirilecektir.
- Maddi kaybı olan adaylarımızın belge kontrolü Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Sistemi üzerinden yapılacaktır.

THY depremzedelere iş ilanı yayınladı! THY depremzede afetzede iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?

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