THY depremzedelere iş ilanı yayınladı! THY depremzede (afetzede) iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?

THY iş başvurusu ile ilgili araştırmalar son günlerde hız kazandı. Kahramanmaraş felaketi sonrası bölgedeki depremzedelere yardım amaçlı bir adım da Türk Hava Yolları'ndan geldi. Bu kapsamda "THY depremzede iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. "Afetzede Adaylarımıza Yönelik İstihdam İlanı #TEKYÜREK" başlığı altında paylaşılan ilanın detayları bu noktada merak ediliyor. Peki, Türk Hava Yolları THY depremzede iş başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimler başvurabilir? İşte detaylar.