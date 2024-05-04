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Haberler Yaşam THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF GÖRÜNTÜLE || 1+1, 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 07:54

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF GÖRÜNTÜLE || 1+1, 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura çekimi bugün canlı yayınla yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında başvuruları tamamlanan projeye toplam 461 bin 361 vatandaş başvuruda bulundu. THY Emlak Konut kura çekimi canlı izle araştırmalarına hız kazandırdı. 1+1, 2+1 ve 3+1 hak sahipleri noter huzurunda yapılan canlı kura çekilişi ile belirlenecek ve asil ve yedek aday listesi ile duyurulacak. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF sorgulama ekranı.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF GÖRÜNTÜLE || 1+1, 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesi Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde ilk iki etap kuraları bugün çekiliyor. Projeye İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvuruda bulunmuştu. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek ve asil ve yedek isim listesi Emlak GYO canlı yayın ile takip edilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF GÖRÜNTÜLE || 1+1, 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen 'Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

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THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF GÖRÜNTÜLE || 1+1, 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da gerçekleşecek kura çekimiyle belirleniyor.
İki etapta toplam 2.894 bağımsız bölüm için gerçekleşecek kura çekilişi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacaktır.

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF GÖRÜNTÜLE || 1+1, 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

THY EMLAK KONUT ARNAVUT KÖYEVLERİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi sonuçları kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi şeklinde duyurulacak.
Kura sonuçlarının aynı gün kura.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden paylaşılması bekleniyor.
THY EMLAK KONUT ARNAVUT KÖYEVLERİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF GÖRÜNTÜLE || 1+1, 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

THY EMLAK KONUT ARVANUTKÖY PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Projeye 461 bin 361 başvuru yapıldığını ifade eden Erdem, "Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde beklenen kura çekilişini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği bu projede; toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Emlak Konut olarak, erişilebilir konut alanında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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