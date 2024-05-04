THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF GÖRÜNTÜLE || 1+1, 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesi Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde ilk iki etap kuraları bugün çekiliyor. Projeye İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvuruda bulunmuştu. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek ve asil ve yedek isim listesi Emlak GYO canlı yayın ile takip edilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...