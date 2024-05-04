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THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF GÖRÜNTÜLE || 1+1, 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
07:54
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura çekimi bugün canlı yayınla yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında başvuruları tamamlanan projeye toplam 461 bin 361 vatandaş başvuruda bulundu. THY Emlak Konut kura çekimi canlı izle araştırmalarına hız kazandırdı. 1+1, 2+1 ve 3+1 hak sahipleri noter huzurunda yapılan canlı kura çekilişi ile belirlenecek ve asil ve yedek aday listesi ile duyurulacak. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi PDF sorgulama ekranı.