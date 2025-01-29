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THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: 949 TL'den başlayan fiyatlarla THY indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
11:59
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlar için özel bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında seyahatseverler, belirli tarihlerde avantajlı fiyatlarla bilet alabilecek. THY'nin açıklamalarına göre, indirimli uçak biletleri, belirli uçuşlar için geçerli olacak ve bu fırsattan faydalanmak isteyenler, erken rezervasyon yaparak düşük fiyatlardan yararlanabilecekler. Peki, THY indirimli bilet nasıl alınır ve bu kampanya hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…