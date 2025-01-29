THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: 949 TL’den başlayan fiyatlarla THY indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman başlıyor?

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda geçerli olacak büyük bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 27-28 Ocak tarihleri arasında bilet alarak uçuşlarda önemli avantajlar sağlamak mümkün olacak. THY tarafından duyurulan bu kampanya kapsamında seyahat etmeyi planlayanlar için büyük bir fırsat doğdu. Peki, THY ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor, hangi uçuşlarda geçerli? İşte, ayrıntılar...