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Haberler Yaşam THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: 949 TL'den başlayan fiyatlarla THY indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:59

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: 949 TL'den başlayan fiyatlarla THY indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman başlıyor?

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlar için özel bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında seyahatseverler, belirli tarihlerde avantajlı fiyatlarla bilet alabilecek. THY'nin açıklamalarına göre, indirimli uçak biletleri, belirli uçuşlar için geçerli olacak ve bu fırsattan faydalanmak isteyenler, erken rezervasyon yaparak düşük fiyatlardan yararlanabilecekler. Peki, THY indirimli bilet nasıl alınır ve bu kampanya hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: 949 TL’den başlayan fiyatlarla THY indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman başlıyor?

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda geçerli olacak büyük bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 27-28 Ocak tarihleri arasında bilet alarak uçuşlarda önemli avantajlar sağlamak mümkün olacak. THY tarafından duyurulan bu kampanya kapsamında seyahat etmeyi planlayanlar için büyük bir fırsat doğdu. Peki, THY ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor, hangi uçuşlarda geçerli? İşte, ayrıntılar...

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: 949 TL’den başlayan fiyatlarla THY indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman başlıyor?

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI!

Türk Hava Yolları (THY), seyahat tutkunlarına özel indirimli uçak bileti fırsatları sunmaya devam ediyor. Şirket, yurt içi uçuşlarında 949 TL'den başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı.

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THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: 949 TL’den başlayan fiyatlarla THY indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman başlıyor?

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası kapsamında önemli tarihler açıkladı. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların, 27-28 Ocak 2025 tarihleri arasında bilet alması gerekiyor. Yurt içi seyahatlerini gerçekleştirecek yolcular ise 12 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında uçuşlarını yapabilecek. Bu fırsatı kaçırmamak için belirtilen tarihlerde biletinizi alabilirsiniz.

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: 949 TL’den başlayan fiyatlarla THY indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman başlıyor?

İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

Kalkış: İstanbul

Varış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir

(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)

Kalkış: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir

Varış: İstanbul

(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.599 TL Tek Yön Primefly: 1.799 TL)

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: 949 TL’den başlayan fiyatlarla THY indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman başlıyor?

Kalkış: İstanbul

Varış: Türkiye'deki diğer şehirler

(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)

Kalkış: Türkiye'deki diğer şehirler

Varış: İstanbul

(Tek Yön Ecofly: 949 TL Tek Yön Extrafly: 1.499 TL Tek Yön Primefly: 1.699 TL)

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