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Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 21:41

Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...

Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir?

Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir?

A- PİYADE

B- OKÇU

C- SÜVARİ

D - TOPÇU

Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir?

DOĞRU CEVAP: SÜVARİ

Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir?
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