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Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
21:41
Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kişiye verilen ad hangisidir? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...