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Haberler Yaşam TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:24

TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 306 kişilik geçici işçi kadrosu için alım sürecini başlattı. Adaylar, 7-11 Nisan tarihleri arasında başvurularını İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvurusu kabul edilen kişiler, kura çekimi ve ardından yapılacak mülakatlara katılma hakkı elde edecek. Başvuru yapmayı düşünen adaylar ise ilan edilen branş ve kontenjanlara dair detayları araştırıyor. Peki, 2025 İŞKUR TİGEM işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2025 yılı için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) geçici işçi alım ilanı, başvuruların 7 Nisan'da başlamasıyla birlikte adayların gündemine oturdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek alımda toplam 306 kişilik geçici mevsimlik işçi kadrosu için detaylar netleşti. Başvuru süreci, gerekli nitelikler ve izlenecek adımlar ilan kapsamında duyuruldu. Peki, TİGEM'in geçici işçi alımı için başvurular nasıl yapılır?

TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TİGEM GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden, 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.
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TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TİGEM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruları kabul edilen adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.

5. Kamu haklarından mahrum olmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

10. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

11. Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Beko Loder Operatörü

Forklift Operatörü

İş Makineleri Operatörü

Ekip-Çavuş

Lastik Tamircisi

Elektrikçi

Kamera Güv.Sis. Operatörü

Garson

İnşaat Ustası

Kasap/Kasap Yardımcısı

Nalbant

At Bakıcısı/Seyis

Hayvan Bakıcısı

Kahya-K.Yardımcısı

Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı

Selektör Makinesi

Operatörü

Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası

Marangoz