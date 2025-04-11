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Haberler Yaşam TİGEM işçi alımı bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 2025 TİGEM personel alımı başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 01:20 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 01:21

TİGEM işçi alımı bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 2025 TİGEM personel alımı başvuru ekranı!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2025 yılı personel alım süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. TİGEM bünyesinde görev almak isteyen adaylar, alım tarihi, başvuru süreci ve şartlara dair detayları araştırıyor. İlan edilen kadrolar ve başvuru şartları kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulurken, başvuruların ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu. Peki, TİGEM personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

TİGEM işçi alımı bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 2025 TİGEM personel alımı başvuru ekranı!

2025 yılı için TİGEM tarafından yapılacak personel alımıyla ilgili detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Başvuru tarihleri, alım yapılacak kadro sayısı ve istenen nitelikler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, gözlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurularına çevirmiş durumda.Peki, TİGEM personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, şartlaı neler?

TİGEM işçi alımı bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 2025 TİGEM personel alımı başvuru ekranı!

TİGEM 306 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 306 Geçici Mevsimlik İşçi alımı yapılacak.

İlana göre TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı başvuruları, 07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.

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TİGEM işçi alımı bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 2025 TİGEM personel alımı başvuru ekranı!

TİGEM 306 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TİGEM işçi alımı bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 2025 TİGEM personel alımı başvuru ekranı!

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İŞKUR tarafından bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adayların sayısının alınacak işçi sayısının 4 (dört) katını aşması durumunda adaylar noter kurasına tabi tutulacak.

Noter kurası 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak. Herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) duyurulacak. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

TİGEM işçi alımı bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 2025 TİGEM personel alımı başvuru ekranı!

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

  • Beko Loder Operatörü
  • Forklift Operatörü
  • İş Makineleri Operatörü
  • Ekip-Çavuş
  • Lastik Tamircisi
  • Elektrikçi
  • Kamera Güv.Sis. Operatörü
  • Garson
  • İnşaat Ustası
  • Kasap/Kasap Yardımcısı
  • Nalbant
  • At Bakıcısı/Seyis
  • Hayvan Bakıcısı
  • Kahya-K.Yardımcısı
  • Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı
  • Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
  • Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı
  • Selektör Makinesi
  • Operatörü
  • Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası
  • Marangoz
  • Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı
  • İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
  • Traktör Bakım Onarımcısı
  • İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
  • Center-Pivot/Zirai Sulamacı
  • Sondaj İşçisi
  • Ağır Araç Şoförü
  • Otomotiv Elektrik Ustası
  • Traktör Şoförü-Sürücü
  • Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü
  • Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü
  • Tornacı
  • Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı
  • Arıcı