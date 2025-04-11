TİGEM işçi alımı bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 2025 TİGEM personel alımı başvuru ekranı!

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İŞKUR tarafından bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adayların sayısının alınacak işçi sayısının 4 (dört) katını aşması durumunda adaylar noter kurasına tabi tutulacak.

Noter kurası 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak. Herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) duyurulacak. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.