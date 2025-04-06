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Haberler Yaşam TİGEM işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 18:13 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 18:13

TİGEM işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), personel ihtiyacını karşılamak üzere yeni işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan ilan ile birlikte alım yapılacak pozisyonlar, başvuru tarihleri ve gerekli şartlar da netlik kazandı. TİGEM'de görev almak isteyen adaylar için başvuru süreci ve şartlara dair detaylar merak konusu oldu. Peki, TİGEM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

TİGEM işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TİGEM bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda işçi alımı yapılacağı açıklandı. Kamu kurumunda çalışma fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar için başvuru süreci ve istenen nitelikler paylaşıldı. İlanda yer alan bilgilere göre başvuru tarihleri ve şartları de belli oldu. Peki, TİGEM personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

TİGEM işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TİGEM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı için 306 geçici mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 7-11 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek.

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TİGEM işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TİGEM 306 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Her aday, İŞKUR'un web sitesinde yayımlanan listede yer alan işletmeler arasından yalnızca bir iş yeri ve meslek dalı için başvuruda bulunabilecek.

TİGEM işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TİGEM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruları kabul edilen adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

TİGEM işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
  • İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.
  • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
  • Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.
  • Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.