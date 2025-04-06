Haberler
Yaşam
TİGEM işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
18:13
TİGEM işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), personel ihtiyacını karşılamak üzere yeni işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan ilan ile birlikte alım yapılacak pozisyonlar, başvuru tarihleri ve gerekli şartlar da netlik kazandı. TİGEM'de görev almak isteyen adaylar için başvuru süreci ve şartlara dair detaylar merak konusu oldu. Peki, TİGEM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?