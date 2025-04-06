TİGEM işçi alımı yapacak! TİGEM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TİGEM bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda işçi alımı yapılacağı açıklandı. Kamu kurumunda çalışma fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar için başvuru süreci ve istenen nitelikler paylaşıldı. İlanda yer alan bilgilere göre başvuru tarihleri ve şartları de belli oldu. Peki, TİGEM personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...