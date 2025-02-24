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Haberler Yaşam TikTok fenomeni kadınların erkek kavgası: Canlı yayında o halde görünce çıldırdı!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:09

TikTok fenomeni kadınların erkek kavgası: Canlı yayında o halde görünce çıldırdı!

Ankara'da yaşayan 'tiktok' uygulaması kullanıcısı Cansum Şener'in, diğer bir kullanıcı Çağlayan Yıldırım'ı, 16 Kasım'da silahla yaraladığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olay tarihinde ikili arasında konum atarak 'kavgaya çağırma' eylemi sonucunda Antalya'da olan Yıldırım'ın Şener'in yanına Ankara'ya geldiği öğrenildi. Yıldırım'ın eski nişanlısıyla Cansum Şener'in birlikteliklerini açıklaması üzerine gerginlik yaşandığı öğrenilirken, tartışma esnasında Cansum Şener'in Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurduğu buna karşılık yaralanan kadının ise biber gazı sıktığı ortaya çıktı. İşte inanılmaz olayın detayları…

Dilhan Dumanoğlu
TikTok fenomeni kadınların erkek kavgası: Canlı yayında o halde görünce çıldırdı!

Ankara'da geçtiğimiz yıl 16 Kasım günü aralarında daha önceden husumet bulunan Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener, gün boyu 'TikTok' uygulaması üzerinden tartıştılar. Daha sonra birbirlerine konum atarak bir araya gelen ikilinin tartışması yüz yüze devam ederken, kavgaya dönüşmesi üzerine Cansum Şener yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Yıldırım'ın bacağına ateş etti. Olayda yaralanan Yıldırım hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cansum Şener 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı, tedavisinin ardından taburcu edilen Yıldırım ve Şener'in erkek arkadaşı Mehmet H. adli konutu terk etmeme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

TikTok fenomeni kadınların erkek kavgası: Canlı yayında o halde görünce çıldırdı!

18 YIL HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında Şener'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 18 yıl, Yıldırım'ın ''Kadına karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay, olay sonrasında Şener'in olay yerinden kaçmasına yardım eden Mehmet H. 'Kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Şener ve Çağlayan'ın sosyal medya platformunda video yayınlayarak ve canlı yayın açarak geçimlerini sağladıkları, aralarında sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak birbirleri aleyhinde söylemlerde bulunmaları nedeniyle husumet oluştuğu ifade edildi.

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TikTok fenomeni kadınların erkek kavgası: Canlı yayında o halde görünce çıldırdı!

"KONUM ATIP ÇAĞIRDI"

Şener ve Çağlayan'ın sosyal medyada açtıkları canlı yayınlarda birbirlerine konum atarak karşılıklı olarak küfürleştikleri, aralarındaki hakaret, tehdit iddialarına ilişkin birden çok soruşturma dosyasının bulunduğu belirtildi. İddianamede olay tarihinde taraflar arasındaki konum atarak 'kavgaya çağırma' eylemi sonucunda Antalya'da olan Yıldırım'ın Ankara'ya geldiği, bu esnada Şener'in Mehmet H. ile birlikte bulunduğu kaydedildi. Yıldırım'ın konutun önüne gelerek canlı yayın açtığı aktarılan iddianamede, Şener'in silah ile aşağı inerek Yıldırım'a iki el ateş ettiği, Yıldırım'ın yaralanmasının ardından Şener'e biber gazı sıktığı, olay sonrası Mehmet H.'nin Şener'in olay yerinden kaçmasına olanak sağladığı ifade edildi.

TikTok fenomeni kadınların erkek kavgası: Canlı yayında o halde görünce çıldırdı!

'ESKİ NİŞANLIM VE CANSUM BİRLİKTE OLDUKLARINI PAYLAŞTILAR'

Çağlayan Yıldırım iddianamede yer alan ifadesinde, Şener'i 5 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıdığını, kendisine, ailesine ve çocuklarına hakaret ettiğini, ev almak için kendisinden borç istediğini bu nedenle kredi çektiğini söyledi. Yıldırım, "Parayı kendisine verdikten kısa süre sonra Cansum'un Ankara'da cezaevine girdiğini öğrendim. 10 ay sonra cezaevinden çıkınca sosyal medyada parayı ödemeyeceğini söyledi. Ben suç duyurusunda bulununca borcu ödedi. Daha sonra arkadaşlığımız gelişince yazın Antalya'ya gelerek beni ziyaret etti. O dönem nişanlımla birlikte kalıyordum. Nişanlımla birlikte canlı yayın açıyorlardı. Beni küçük düşürdüğü için tartışmalarımız oluyordu. Kendisini uyardım. Bunun üzerine Ankara'ya döndü. Daha sonra ben nişanlımdan ayrıldım. Bu tarihten 15 gün önce eski nişanlım ve Cansum birlikte olduklarını paylaştılar. Daha sonra Cansum beni tehdit ederek konum attı. Ben de Ankara'ya gelerek attığı konuma gittim. Cansum ve yanındaki Mehmet geldiler. Hiç konuşmadan Cansum belinde bulunan tabanca ile 2-3 metre mesafeden bir el ateş etti. Ben de elimdeki biber gazını Cansum'a sıktım. Bunun üzerine Cansum yaklaşık bir metre mesafeden bir el daha ateş etti" dedi.

TikTok fenomeni kadınların erkek kavgası: Canlı yayında o halde görünce çıldırdı!

'ÇOCUKLARIMIN BENDEN ALINMASINA SEBEP OLDU'

Cansum Şener ise sosyal medya üzerinden karşılıklı hakaretlerinin olduğunu bu nedenle aralarının Yıldırım ile bozulduğunu söyledi. Yıldırım'ın eski nişanlısının çok samimi arkadaşı olduğunu kaydeden Şener, olaydan 20 gün önce Yıldırım'ın eski nişanlısının açtığı canlı yayında kendisi ile ilgili söylemlerde bulunması üzerine Yıldırım'ın hakaret ve tehdit içerikli beyanlarda bulunduğunu kendisini tahrik ettiğini söyledi.

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