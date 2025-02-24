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TikTok fenomeni kadınların erkek kavgası: Canlı yayında o halde görünce çıldırdı!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
09:09
TikTok fenomeni kadınların erkek kavgası: Canlı yayında o halde görünce çıldırdı!
Ankara'da yaşayan 'tiktok' uygulaması kullanıcısı Cansum Şener'in, diğer bir kullanıcı Çağlayan Yıldırım'ı, 16 Kasım'da silahla yaraladığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olay tarihinde ikili arasında konum atarak 'kavgaya çağırma' eylemi sonucunda Antalya'da olan Yıldırım'ın Şener'in yanına Ankara'ya geldiği öğrenildi. Yıldırım'ın eski nişanlısıyla Cansum Şener'in birlikteliklerini açıklaması üzerine gerginlik yaşandığı öğrenilirken, tartışma esnasında Cansum Şener'in Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurduğu buna karşılık yaralanan kadının ise biber gazı sıktığı ortaya çıktı. İşte inanılmaz olayın detayları…