TikTok Karagül tutuklandı mı? Çocukları yaralıyken canlı yayın açmıştı! TikTok Karagül olayında son durum

Canlı yayında çocuklarına şiddet uygulayarak ihmali ile yaralanmalarına neden olan sorumsuz anne ekipleri harekete geçirdi. TikTok Karagül tutuklandı mı şeklinde yapılan araştırmalar sonuç buldu. Gözaltına alınan Merve C.'nin çocukları da devlet korumasına alındı. İşte, TikTok Karagül son dakika haberleri...