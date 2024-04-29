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TikTok Karagül tutuklandı mı? Çocukları yaralıyken canlı yayın açmıştı! TikTok Karagül olayında son durum
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:05
TikTok Karagül tutuklandı mı? Çocukları yaralıyken canlı yayın açmıştı! TikTok Karagül olayında son durum
'Karagül' adıyla TikTok hesabından canlı yayın açan Merve C. çocuklarına şiddet uyguladığı, onları banyoya kilitlediği ve çocukları yaralıyken yayın devam ettiği görüntülerle gündeme gelmişti. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası TikTok Karagül tutuklandı mı? sorusu yanıtlandı. 3 çocuk devlet korumasına alınırken olayda son durum takip ediliyor. Peki; TikTok Karagül tutulandı mı, ceza aldı mı?