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Haberler Yaşam TikTok Karagül tutuklandı mı? Çocukları yaralıyken canlı yayın açmıştı! TikTok Karagül olayında son durum
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:05

TikTok Karagül tutuklandı mı? Çocukları yaralıyken canlı yayın açmıştı! TikTok Karagül olayında son durum

'Karagül' adıyla TikTok hesabından canlı yayın açan Merve C. çocuklarına şiddet uyguladığı, onları banyoya kilitlediği ve çocukları yaralıyken yayın devam ettiği görüntülerle gündeme gelmişti. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası TikTok Karagül tutuklandı mı? sorusu yanıtlandı. 3 çocuk devlet korumasına alınırken olayda son durum takip ediliyor. Peki; TikTok Karagül tutulandı mı, ceza aldı mı?

TikTok Karagül tutuklandı mı? Çocukları yaralıyken canlı yayın açmıştı! TikTok Karagül olayında son durum

Canlı yayında çocuklarına şiddet uygulayarak ihmali ile yaralanmalarına neden olan sorumsuz anne ekipleri harekete geçirdi. TikTok Karagül tutuklandı mı şeklinde yapılan araştırmalar sonuç buldu. Gözaltına alınan Merve C.'nin çocukları da devlet korumasına alındı. İşte, TikTok Karagül son dakika haberleri...

TikTok Karagül tutuklandı mı? Çocukları yaralıyken canlı yayın açmıştı! TikTok Karagül olayında son durum

TİKTOK KARAGÜL OLAYI NEDİR?

TikTok'ta 177 bin takipçisi olan 'Karagül' kullanıcı isimli Merve C. açtığı canlı yayınlarla kan dondurdu. Bursa'da yaşanan TikTok Karagül olayında devlet koruması harekete geçti ve çocuklar sorumsuz anneden alındı.

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TikTok Karagül tutuklandı mı? Çocukları yaralıyken canlı yayın açmıştı! TikTok Karagül olayında son durum

Oğlunun kafasının kanamasına rağmen canlı yayına devam eden ve yaraya müdahale etmeyen Merve C. izleyenlere de hakaretler savurdu.

TikTok Karagül tutuklandı mı? Çocukları yaralıyken canlı yayın açmıştı! TikTok Karagül olayında son durum

TİKTOK KARAGÜL TUTUKLANDI MI?

Rahat yayın yapabilmek için oğlunu banyoya kilitleyen, 'SMA hastalarına yardım etmeyin' diyen ve Atatürk ile dalga geçen TikTok Karagül, yine bir canlı yayın esnasında gözaltına alındı.

TikTok Karagül tutuklandı mı? Çocukları yaralıyken canlı yayın açmıştı! TikTok Karagül olayında son durum

Daha sonra serbest bırakılan Merce C. yine canlı yayın açarak çocuklarının kıyafetleri koklayıp duygu sömürüsü yapmaya devam etti.

Çocuklarımı benden aldılar diyerek sitem eden sorumsuz anne takipçilerinden hediye toplamaya devam etti.

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