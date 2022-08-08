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Haberler Yaşam Tiktok’ta yapay zekaya dünyanın sonunun simülasyonunu yaptırdılar, ortaya korkunç görüntüler çıktı! Görseller sizi rahatsız edebilir
Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 16:40

Tiktok’ta yapay zekaya dünyanın sonunun simülasyonunu yaptırdılar, ortaya korkunç görüntüler çıktı! Görseller sizi rahatsız edebilir

ŞİMDİDEN DİKKAT! Görüntüler rahatsız edici olabilir! Bir TikTok kullanıcısı, yapa zekadan dünyanın sonu için bir simülasyon hazırlamasını istedi. Ortaya çıkan görüntüler ise görenleri korkuttu. Robot Overloads adlı Tiktok kullanıcısının bir diğer isteği de yapay zekadan dünyanın son günü selfie çekmesiydi. Yapay zekanın yarattığı görüntüler sosyal medyada birçok insan tarafından tepki çekti. DALL-E2 adlı görsel üreticisinin görüntüleri, dünyanın sonu için alternatif bir bakış açısı sunuyor. İşte son dakika Tiktok haberleri

Tiktok’ta yapay zekaya dünyanın sonunun simülasyonunu yaptırdılar, ortaya korkunç görüntüler çıktı! Görseller sizi rahatsız edebilir

YAPAY ZEKA DÜNYANIN SONUNU KURGULADI

Dünyanın sonu insanlık için çok uzakta gözükse de bu konu hakkında yapılan araştırmalar yok değil. Robot Overloards adlı bir Tiktok kullanıcısı, DALL -E2 adlı görsel üretim yapan bir yapay zekadan dünyanın sonunu görselleştirmesini istedi.

Tiktok’ta yapay zekaya dünyanın sonunun simülasyonunu yaptırdılar, ortaya korkunç görüntüler çıktı! Görseller sizi rahatsız edebilir

Tabi ki kimse iç açıcı bir şey beklemezken yapay zekanın yarattığı görüntüler beklentinin de ötesine geçti.

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Tiktok’ta yapay zekaya dünyanın sonunun simülasyonunu yaptırdılar, ortaya korkunç görüntüler çıktı! Görseller sizi rahatsız edebilir

DÜNYANIN SONUNDA SELFIE ÇEKEN BİR YAPAY ZEKA

Dünyanın sonunun nasıl olacağına dair bir senaryo olarak karşımıza çıkan görüntüler, birçok insanın tüylerini ürpertecek cinsten. Görüntüler arasında mutasyona uğramış insanların dünyanın sonu gelirken selfie çekmeleri yer alıyor.

Tiktok’ta yapay zekaya dünyanın sonunun simülasyonunu yaptırdılar, ortaya korkunç görüntüler çıktı! Görseller sizi rahatsız edebilir

Arkada uçakların düşüp büyük dumanların çıktığı ve dünyanın kaosa sürüklendiği bir durumda insanvari canlının selfie çekecek kadar rahat olması, insanların tüylerini ürpertiyor.

Tiktok’ta yapay zekaya dünyanın sonunun simülasyonunu yaptırdılar, ortaya korkunç görüntüler çıktı! Görseller sizi rahatsız edebilir

BİR HAFTADA 20 MİLYON GÖSTERİME ULAŞTI

Üç farklı post halinde bu korkunç görüntüler 20 milyondan fazla izlendi. Open AI adlı şirket, DALL –E2 adlı yapay zekayı temmuz ayında yayına soktu. Yapay zekanın ismi 2008 tarihli animasyon filmi WALL-E'den geliyor.

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