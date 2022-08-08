Haberler Yaşam Tiktok’ta yapay zekaya dünyanın sonunun simülasyonunu yaptırdılar, ortaya korkunç görüntüler çıktı! Görseller sizi rahatsız edebilir

Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 16:40

Tiktok’ta yapay zekaya dünyanın sonunun simülasyonunu yaptırdılar, ortaya korkunç görüntüler çıktı! Görseller sizi rahatsız edebilir

ŞİMDİDEN DİKKAT! Görüntüler rahatsız edici olabilir! Bir TikTok kullanıcısı, yapa zekadan dünyanın sonu için bir simülasyon hazırlamasını istedi. Ortaya çıkan görüntüler ise görenleri korkuttu. Robot Overloads adlı Tiktok kullanıcısının bir diğer isteği de yapay zekadan dünyanın son günü selfie çekmesiydi. Yapay zekanın yarattığı görüntüler sosyal medyada birçok insan tarafından tepki çekti. DALL-E2 adlı görsel üreticisinin görüntüleri, dünyanın sonu için alternatif bir bakış açısı sunuyor. İşte son dakika Tiktok haberleri