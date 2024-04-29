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TikTok’taki görüntü tepki çekmişti: Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
16:27
TikTok’taki görüntü tepki çekmişti: Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar!
Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan ve 177 bin takipçisi bulunan Merve C. adlı kadın, kafası kanlar içinde kalan çocuğuyla yayına devam edince şikayetler üzerine gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan Merve C'nin 3 çocuğu devlet korumasına alınırken, kendisi ise müstehcenlik suçundan tutuklandı. İşte detaylar