TikTok’taki görüntü tepki çekmişti: Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar!

Açtığı canlı yayınlarda kendisine sarılmak isteyen çocuklarını tersleyerek evlatlarına olan tahammülsüzlüğünü gözler önüne seren Merve C, yayın esnasında 7 yaşındaki kızını dövmüş, yine yayın esnasında kafasını kapıya çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayına devam etmişti.