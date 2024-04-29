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Haberler Yaşam TikTok’taki görüntü tepki çekmişti: Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:27

TikTok’taki görüntü tepki çekmişti: Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar!

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan ve 177 bin takipçisi bulunan Merve C. adlı kadın, kafası kanlar içinde kalan çocuğuyla yayına devam edince şikayetler üzerine gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan Merve C'nin 3 çocuğu devlet korumasına alınırken, kendisi ise müstehcenlik suçundan tutuklandı. İşte detaylar

Ali ALTUNTAŞ
TikTok’taki görüntü tepki çekmişti: Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar!

Açtığı canlı yayınlarda kendisine sarılmak isteyen çocuklarını tersleyerek evlatlarına olan tahammülsüzlüğünü gözler önüne seren Merve C, yayın esnasında 7 yaşındaki kızını dövmüş, yine yayın esnasında kafasını kapıya çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayına devam etmişti.

TikTok’taki görüntü tepki çekmişti: Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar!

SABAH'ın gündeme getirdiği olayların ardından hakkında soruşturma başlatılan Merve C, gözaltına alınmıştı.

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TikTok’taki görüntü tepki çekmişti: Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar!

Mağdur çocukları ise Bursa Ali ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alınmıştı.

TikTok’taki görüntü tepki çekmişti: Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar!

Müstehcen görüntülerini de olduğu tespit edilen Merve C, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TikTok’taki görüntü tepki çekmişti: Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar!

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Merve C, çıkarıldığı mahkemece müstehcenlik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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