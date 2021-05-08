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Haberler Yaşam Tilavet secdesi nasıl yapılır, Tilavet secdesi nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 18:47

secdesi nasıl yapılır, ? Tilavet secdesi duası nedir?

Mübarek 'nin gelmesi ile birlikte bu özel günde yapılacak ibadetler Müslüman aleminin gündemine oturdu. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bugün de müminler, secdesi nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu mübarek gecede Müslümanlar bol bol dua edecek, namaz kılacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denilirken , duası nedir sorusuna ayrıca yanıt aranıyor. Peki, Tilavet secdesi nasıl yapılır, tilavet secdesi duası nedir, nasıl kılınır? Abdestin ardından niyet edilerek yapılan tilavet secdesinde direkt olarak secdeye varılır.

Tilavet secdesi nasıl yapılır, Tilavet secdesi nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir?

Mübarek ile birlikte secdesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde müminler bol bol dualar edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Bu özel gecede, , tilavet secdesi duası nedir soruları gündeme oturdu. Peygamber Efendimiz (s.a.s) secde ayetlerini duyduğu zaman sahabesiyle birlikte tilavet secdesi ettiği rivayet edilmektedir. Allah katında çok faziletli olan tilavet secdesi, 14 ayet-i kerimede bulunmaktadır. Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. İşte tilavet secdesi ile ilgili tüm detaylar…

Tilavet secdesi nasıl yapılır, Tilavet secdesi nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir?

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

secdesi; Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Tilavet secdesi nedir, nasıl okunur gibi soruların yanıtları aşağıda yer alıyor...

TİLAVET SECDESİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Bu secdenin yapılması vaciptir.

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Tilavet secdesi nasıl yapılır, Tilavet secdesi nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir?

secdesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı kerimde geçen bir ayette şöyle buyrulmaktadır: "Onlara Kur'ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!" (İnşikâk 84/ 21) Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil olarak Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur: "Peygamber (s.a.v) Kur'ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: "Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var.

Tilavet secdesi nasıl yapılır, Tilavet secdesi nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir?

Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!" (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)Kur'ân-ı kerimdeki secde ayetlerinden birinin okunması halinde secde etmenin gerekliliği hususunda Müslümanlar görüş birliği etmişlerdir.

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR? TİLAVET SECDESİNDE NE OKUNUR?

secdesi yaparken tıpkı namazda olduğu gibi abdest alınır namaza uygun olarak giyinilir.

Abdestin ardından niyet edilerek yapılan tilavet secdesinde direkt olarak secdeye varılır. Secdede yine tıpkı namazda olduğu gibi üç defa "Subhane Rabbiyel Alâ" denilir ve Allah u Ekber denilerek kalkılır. Kalkerden ise ''Semiğna ve Adağna Ğufraneke Rabbena ve İleykel Masıyr'' ayeti okunur ve secde gerçekleştirilmiş olur.

Tilavet secdesi nasıl yapılır, Tilavet secdesi nasıl kılınır? Tilavet secdesi duası nedir?

NAMAZDAYKEN TİLAVET SECDESİ

Namaz esnasında okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse secdesi yapar. Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar.

Namaz kılan kişi okuyunca, hemen ayrıca rüku veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde ayetini okuduktan iki üç ayet sonra namazın rükuuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rüku veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.

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