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şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti

'ın Reyhanlı ilçesinde Avrupa'ya yük götürmek için hazırlık yapan şoförü Abdurrahman Kocaman (39), aracında yuva yapan kumruları görünce seferini iptal etti.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.08.2019 18:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 18:52
TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti

Reyhanlı'da uluslararası nakliyecilik yapan, 20 gün önce vize işlemi başlatan şoförü Abdurrahman Kocaman, Avrupa'ya gitmek için hazırlık yaparken, aracının çekici bölümüne yuva yapan kumruları fark etti.

TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti

Kocaman, yuvada yatan yavrularını tehlikeye atmamak için seferini iptal etti.

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TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti

Yavruların büyümesini bekleyeceğini söyleyen Kocaman, insanlık görevini yerine getirdiğini ve hayvanların da yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti

Kocaman, "Avrupa seferimi iptal ettim. Yavru kumruların anne ve babası bu çevrede uçuyor. Yavrular henüz küçük, uçamıyorlar. Eğer sefere çıkarsam ölebilirler. Vicdan sahibi herkesin yapması gerekeni yaptım...

TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti

Her canlının yaşama hakkı var ben de buna saygı göstererek uçup gittikleri güne kadar seferimi iptal ettim" dedi.

TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti
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