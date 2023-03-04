TOD TV frekans bilgileri 2023: TOD TV televizyonda var mı, nasıl izlenir?

Ücretsiz Süper Lig Kampanyası 25.12.2022 saat 23:59'a kadar ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz www.todtv.com.tr web kampanyasıdır. Kampanyadan faydalanabilmek için satın alma işlemlerinizi www.todtv.com.tr üzerinden yapmak zorunldur. Üyelik ve satın alma işlemleri sırasında iletişim izni vermek ve kredi kartı bilgilerini girerek satın alma için ön kayıt oluşturmak gereklidir. Satın alma ön kaydı 25.12.2022 saat 23:59'a kadar iptal edilebilir.

25.12.2022 saat 23:59'a kadar satın alma kaydını iptal eden kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmez. 25.12.2022 saat 23:59'a kadar satın alma kaydını iptal etmeyen kullanıcılardan 26.12.2022 tarihi itibariyle satın alma talimatı verdikleri Aylık ya da Sezonluk Süper Lig paketinin ücreti tahsil edilir.