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Haberler Yaşam TOD TV frekans bilgileri 2023: TOD TV televizyonda var mı, nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 04.03.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 11:03

TOD TV frekans bilgileri 2023: TOD TV televizyonda var mı, nasıl izlenir?

Deprem felaketi sebebiyle futbol camiasını bir araya getiren Omuz Omuza Kampanyası'na bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 3-13 Mart tarihleri arasında Süper Lig maçlarının ücretsiz ekranlara geleceğini aktardı. Açıklamayla birlikte TOD TV frekans bilgileri araştırılmaya başladı. Dijital platforma ücretsiz bir şekilde üye olduktan sonra bu hafta ekranlara gelecek maçlar şifresiz olarak izlenebilecek. TOD TV televizyonda var mı, nasıl izlenir soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 TOD TV frekans ayarlama ve ücretsiz üyelik bilgileri…

TOD TV frekans bilgileri 2023: TOD TV televizyonda var mı, nasıl izlenir?

TOD TV frekans araştırmaları başladı. Ücretsiz Süper Lig maçları izlemek için araştırmalara başlayan futbolseverler platformu televizyonda izleyip izleyemeyeceğini merak ediyor. Ücretsiz maçların yayınlanacağı TOD TV televizyonda var mı, nasıl izlenir ve bağlanır soruları yanıt arıyor. Taraftar şifresiz canlı maç izleme seçeneği için sorgulamalara başladı. İşte, 2023 TOD TV frekansı ayarlama bilgileri…

TOD TV frekans bilgileri 2023: TOD TV televizyonda var mı, nasıl izlenir?

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI: SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in önümüzdeki 2 hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Buna göre yayıncı kuruluş beIN Sports, maçları iki hafta süreyle şifresiz yayınlayacak.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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TOD TV frekans bilgileri 2023: TOD TV televizyonda var mı, nasıl izlenir?

Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek."

TOD TV frekans bilgileri 2023: TOD TV televizyonda var mı, nasıl izlenir?

TOD TV'YE NASIL ÜYE OLUNUR?

Satın almak istediğiniz paketi seçtikten sonra karşınıza gelen üyelik formuna bilgilerinizi girerek kolayca üye olabilirsiniz. Satın alacağınız paket kapsamındaki tüm içerikleri web'den, cepten, tabletten veya Smart TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Sezonluk ya da yıllık TOD paketlerini satın aldıktan sonra iptal etme hakkınız bulunmamaktadır. Eğer izleme veya sistem ile alakalı bir problem yaşıyorsanız, sorununuzu çözmekten mutluluk duyacağız. Aylık paketinizin yenileme iptali için todtv.com.tr'de sağ üst köşede yer alan "HESABIM" alanından "Paketlerim" sekmesinden iptal edebilirsiniz. IOS TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri AppStore üzerinden, Android TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri Google Play üzerinden yapabilirsiniz.

TOD TV frekans bilgileri 2023: TOD TV televizyonda var mı, nasıl izlenir?

Ücretsiz Süper Lig Kampanyası 25.12.2022 saat 23:59'a kadar ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz www.todtv.com.tr web kampanyasıdır. Kampanyadan faydalanabilmek için satın alma işlemlerinizi www.todtv.com.tr üzerinden yapmak zorunldur. Üyelik ve satın alma işlemleri sırasında iletişim izni vermek ve kredi kartı bilgilerini girerek satın alma için ön kayıt oluşturmak gereklidir. Satın alma ön kaydı 25.12.2022 saat 23:59'a kadar iptal edilebilir.

25.12.2022 saat 23:59'a kadar satın alma kaydını iptal eden kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmez. 25.12.2022 saat 23:59'a kadar satın alma kaydını iptal etmeyen kullanıcılardan 26.12.2022 tarihi itibariyle satın alma talimatı verdikleri Aylık ya da Sezonluk Süper Lig paketinin ücreti tahsil edilir.

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