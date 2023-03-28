TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı? YKS 2 (TYT-AYT) TÖDER sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?

TÖDER sınav sonuçları, soruları ve cevap anahtarı için sorgulamalar başladı. YKS sınavı öncesi başarı durumunu ölçmek isteyen öğrenciler, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği tarafından Türkiye genelinde düzenlenen deneme sınavına girdi. Söz konusu sınava katılanlar bu noktada "TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, soruları ve cevapları (A ve B kitapçığı cevap anahtarı) yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. TÖDER sonuçları 24-25-26 Mart tarihlerinde yapılan TYT ve AYT oturumları sonrası yapılacak değerlendirmelerin ardından duyurulacak. İşte, 2023 TÖDER sınav sonuçları sorgulama ve soru kitapçığı - cevap anahtarı son durum.