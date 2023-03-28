TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı? YKS 2 (TYT-AYT) TÖDER sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği tarafından her yıl düzenlenen TÖDER sınavı 24-25 -26 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. AYT ve TYT deneme sınavlarına katılım sağlayan adaylar, "TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, soruları ve cevapları (A ve B kitapçığı cevap anahtarı) yayınlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2023 TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak, soruları ve cevapları (A ve B kitapçığı cevap anahtarı) yayınlandı mı? İşte, TÖDER 2 sonuç sorgulama ekranı 2023 ve konu ile ilgili tüm detaylar.