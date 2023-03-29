Haberler Yaşam TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULA - TIKLA ÖĞREN: Yerli otomobil T10X TOGG kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 29.03.2023 21:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 21:57

TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULA - TIKLA ÖĞREN: Yerli otomobil T10X TOGG kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

TOGG kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Dijital satış yöntemiyle gerçekleşen Togg T10X ön siparişi kura çekilişi bu akşam çekiliyor. Trumore uygulaması üzerinden yapılan ön siparişlere toplam 177 bin 467 kişi katıldı. TOGG çekiliş sonuçları sorgulama aratmasıyla vatandaşlar ön siparişte yerli otomobile hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Kurayı takip etmek istemeyenler, "TOGG ön sipariş kura sonuçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramakta. İşte TOGG isim listesi, kuralar sonrası paylaşılması bekleniyor. İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı