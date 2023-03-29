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Haberler Yaşam TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULA - TIKLA ÖĞREN: Yerli otomobil T10X TOGG kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 21:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 21:57

TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULA - TIKLA ÖĞREN: Yerli otomobil T10X TOGG kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

TOGG kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Dijital satış yöntemiyle gerçekleşen Togg T10X ön siparişi kura çekilişi bu akşam çekiliyor. Trumore uygulaması üzerinden yapılan ön siparişlere toplam 177 bin 467 kişi katıldı. TOGG çekiliş sonuçları sorgulama aratmasıyla vatandaşlar ön siparişte yerli otomobile hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Kurayı takip etmek istemeyenler, "TOGG ön sipariş kura sonuçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramakta. İşte TOGG isim listesi, kuralar sonrası paylaşılması bekleniyor. İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı

TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULA - TIKLA ÖĞREN: Yerli otomobil T10X TOGG kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

TOGG ön sipariş kura sonuçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Togg T10X ön sipariş sona erdi ve toplamda 177 bin 467 kişi kuraya katılmaya hak kazandı. Kuralar 27 Mart'ta sona ererken, TOGG çekiliş sonuçları bugün itibariyle belli olacak. Peki, TOGG kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULA - TIKLA ÖĞREN: Yerli otomobil T10X TOGG kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

T10X TOGG ÖN SİPARİŞ SÜRECİ SONA ERDİ!

Türkiye'de ilk defa uçtan uca dijital satış yöntemiyle gerçekleşen Togg T10X ön sipariş sürecinde dijital çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg ön sipariş süreci tamamlandı. T10X için ön sipariş başvuruları 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

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TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULA - TIKLA ÖĞREN: Yerli otomobil T10X TOGG kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı.

TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULA - TIKLA ÖĞREN: Yerli otomobil T10X TOGG kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ÇEKİLİŞE 177 BİN 467 KİŞİ KATILACAK

16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulamasından ve Togg websitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

TOGG ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULA - TIKLA ÖĞREN: Yerli otomobil T10X TOGG kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

TOGG ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, 29 Mart 2023 (Çarşamba) bugün yapılacak. Bu yıl teslim edilecek 20 bin araç için düzenlenecek Togg Büyük Çekilişi, bu akşam 21.00'de TRT Haber'de canlı yayınlanacak.

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