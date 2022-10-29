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Haberler Yaşam TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? TOGG seri üretim fabrikası hangi ilçede açılıyor?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:58

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? TOGG seri üretim fabrikası hangi ilçede açılıyor?

TOGG seri üretime hazırlanıyor! Türkiye'nin en önde gelen fabrikalarından biri olmaya hazırlanan TOGG seri üretim fabrikası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde açılacak. Açılış Youtube ve televizyondan canlı izlenecekken, birçok vatandaş TOGG fabrikası nerede, TOGG fabrika hangi ilde gibi sorulara yanıt arıyor. Türkiye'nin gelişmiş sanayisine bir zincir olarak eklenecek olan fabrika, ilk yerli otomobilin seri üretime geçmesini sağlayacak. Peki, TOGG fabrikası hangi ilde? TOGG fabrika nerede? İşte detaylar…

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? TOGG seri üretim fabrikası hangi ilçede açılıyor?

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde gibi sorular, cumhuriyetimizin 99. Yıldönümünde açılıyor! TOGG seri üretime geçiş yapacakken, açılışı Cumhurbaşkanı gerçekleştirecek. İlk olarak bir model seri üretimde olacakken, daha sonra modeller artacak. Peki, TOGG seri üretim fabrikası hangi ilde? TOGG fabrikası nerede? İşte detaylar…

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? TOGG seri üretim fabrikası hangi ilçede açılıyor?

TOGG FABRİKASI NEREDE?

29 Ekim tarihi ile seri üretime geçmeye hazırlanan Togg fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunuyor.

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TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? TOGG seri üretim fabrikası hangi ilçede açılıyor?

TOGG FABRİKA ÖZELLİKLERİ

Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.

Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı.

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? TOGG seri üretim fabrikası hangi ilçede açılıyor?

Yılda 175 üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? TOGG seri üretim fabrikası hangi ilçede açılıyor?

Fabrikanın zemin güçlendirmesi için 44 bin adet kazık çakıldı. Bu kazıklarda daha önce kullanılmayan özel formüllü bir çimento kullanıldı. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında, toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

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