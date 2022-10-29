Haberler Yaşam TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? TOGG seri üretim fabrikası hangi ilçede açılıyor?

Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:58

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? TOGG seri üretim fabrikası hangi ilçede açılıyor?

TOGG seri üretime hazırlanıyor! Türkiye'nin en önde gelen fabrikalarından biri olmaya hazırlanan TOGG seri üretim fabrikası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde açılacak. Açılış Youtube ve televizyondan canlı izlenecekken, birçok vatandaş TOGG fabrikası nerede, TOGG fabrika hangi ilde gibi sorulara yanıt arıyor. Türkiye'nin gelişmiş sanayisine bir zincir olarak eklenecek olan fabrika, ilk yerli otomobilin seri üretime geçmesini sağlayacak. Peki, TOGG fabrikası hangi ilde? TOGG fabrika nerede? İşte detaylar…