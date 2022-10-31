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Giriş Tarihi: 31.10.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 15:14

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG nerede üretilecek?

TOGG fabrikası 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG seri üretime geçti. Devrim arabası benzin koyulmadığı için iptal edilirken, devrin otomobili TOGG seri üretime başladı. Bu tarihi ana tanık olan vatandaşlar, "TOGG fabrikası nerede, hangi ilde?" sorularına yanıt arıyor. Yıl sonuna kadar teste çıkması beklenen yerli otomobil için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TOGG fabrikası hangi ilde? Yerli otomobil TOGG nerede? İşte detaylar…

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG nerede üretilecek?

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde sorusu vatandaşlar tarafından sürekli olarak aratılıyor. Seri üretime Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışıyla TOGG seri üretim fabrikası açıldı ve Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıktı. 4 farklı rengiyle insanları karşılayan TOGG, renklerinin anlamlarıyla insanları mest etti. Peki, TOGG fabrikası nerede? İşte detaylar…

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG nerede üretilecek?

TOGG FABRİKASI NEREDE?

29 Ekim tarihi ile seri üretime geçen Togg fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunuyor.

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TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG nerede üretilecek?

TOGG FABRİKA ÖZELLİKLERİ

Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.

Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı.

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG nerede üretilecek?

Yılda 175 üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.

Fabrikanın zemin güçlendirmesi için 44 bin adet kazık çakıldı. Bu kazıklarda daha önce kullanılmayan özel formüllü bir çimento kullanıldı. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında, toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG nerede üretilecek?

TOGG AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOGG Gemlik seri üretim fabrikası 29 Ekim 2022 saat 16.00 tarihinde açıldı.

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