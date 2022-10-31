Haberler Yaşam TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG nerede üretilecek?

Giriş Tarihi: 31.10.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 15:14

TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG nerede üretilecek?

TOGG fabrikası 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG seri üretime geçti. Devrim arabası benzin koyulmadığı için iptal edilirken, devrin otomobili TOGG seri üretime başladı. Bu tarihi ana tanık olan vatandaşlar, "TOGG fabrikası nerede, hangi ilde?" sorularına yanıt arıyor. Yıl sonuna kadar teste çıkması beklenen yerli otomobil için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TOGG fabrikası hangi ilde? Yerli otomobil TOGG nerede? İşte detaylar…