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Haberler Yaşam TOGG kura sonuçları belli oluyor! TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 14:20

TOGG kura sonuçları belli oluyor! TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOGG kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön sipariş dönemi 27 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişi tarihine çevrildi. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin sona ermesiyle birlikte TOGG T10X teslimat süreci başlayacak. Yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarılmış, kura tarihi ise 1 gün ertelenmişti. Peki; TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2023 TOGG T10X yerli otomobil kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı.

TOGG kura sonuçları belli oluyor! TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yollara çıkmak için gün sayıyor. Togg ön sipariş başvuruları, 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulaması ve internet sitesi üzerinden alındı. Ön ödeme ücretini yatıran kişilerin çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Hal böyleyken başvuruda bulunan kişiler, kura çekilişi tarihleri ve isim listesi için geri sayıma geçti. Peki, T10X TOGG kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Togg kura çekimi sonuçları sorgulama işlemleri ve teslim tarihi…

TOGG kura sonuçları belli oluyor! TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

YERLİ OTOMOBİL T10X TOGG ÖN SİPARİŞ SÜRECİ SONA ERDİ!

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından indirdiği T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ön sipariş süreci tamamlandı. T10X için ön sipariş başvuruları 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

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TOGG kura sonuçları belli oluyor! TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

Togg CEO'su Karakaş, TOGG siparişi ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

''Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."

TOGG kura sonuçları belli oluyor! TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOGG İÇİN ÖN SİPARİŞ SAYISI 100 BİNİ AŞTI!

Togg, T10X için verilen ön sipariş sayısı hakkında açıklamada bulundu.

Şirketin resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısının 177 bin 467 ulaştığını aktardı.

TOGG kura sonuçları belli oluyor! TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU! TOGG T10X KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak.

Öte yandan çekilişle teslim edilecek T10X adedi 12 binden 20 bine çıkarıldı. Noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihi de bir gün ileriye alınarak 29 Mart oldu.

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