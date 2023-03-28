TOGG kura sonuçları belli oluyor! TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOGG kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön sipariş dönemi 27 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişi tarihine çevrildi. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin sona ermesiyle birlikte TOGG T10X teslimat süreci başlayacak. Yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarılmış, kura tarihi ise 1 gün ertelenmişti. Peki; TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2023 TOGG T10X yerli otomobil kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı.