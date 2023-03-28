TOGG kura sonuçları belli oluyor! TOGG T10X yerli otomobil kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

Togg CEO'su Karakaş, TOGG siparişi ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

''Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."