Haberler Yaşam Togg modelleri ve renkleri: Yerli otomobil Togg renkleri neler, modelleri nasıl? Togg özellikleri, iç görselleri ve Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renkleri

Giriş Tarihi: 02.11.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 10:14

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg modelleri, renkleri ve özellikleri ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Togg Gemlik Fabrikası, 29 Ekim'de açıldı ve seri üretime başladı. Togg'un ilk modeli C-SUV, üretim bandından indi ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Togg modelleri ilk kez açıklandı. Heyecanla beklenen Togg renkleri ve özellikleri de belli oldu. Bu noktada araç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ''Togg modelleri nasıl, hangi renklerde üretilecek? Togg özellikleri neler, içi nasıl gözüküyor?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, Yerli otomobil Togg renkleri, modelleri, özellikleri, iç görselleri ile Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renk seçenekleri…