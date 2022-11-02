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Haberler Yaşam Togg modelleri ve renkleri: Yerli otomobil Togg renkleri neler, modelleri nasıl? Togg özellikleri, iç görselleri ve Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renkleri
Giriş Tarihi: 02.11.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 10:14

Togg modelleri ve renkleri: Yerli otomobil Togg renkleri neler, modelleri nasıl? Togg özellikleri, iç görselleri ve Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renkleri

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg modelleri, renkleri ve özellikleri ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Togg Gemlik Fabrikası, 29 Ekim'de açıldı ve seri üretime başladı. Togg'un ilk modeli C-SUV, üretim bandından indi ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Togg modelleri ilk kez açıklandı. Heyecanla beklenen Togg renkleri ve özellikleri de belli oldu. Bu noktada araç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ''Togg modelleri nasıl, hangi renklerde üretilecek? Togg özellikleri neler, içi nasıl gözüküyor?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, Yerli otomobil Togg renkleri, modelleri, özellikleri, iç görselleri ile Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renk seçenekleri…

Togg modelleri ve renkleri: Yerli otomobil Togg renkleri neler, modelleri nasıl? Togg özellikleri, iç görselleri ve Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renkleri

Togg modelleri, renkleri, özellikleri ve iç görselleri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. "Anadolu" olarak adlandırılan kırmızı renkteki C SUV, seri üretim bandından indirilirken Togg modelleri de ilk kez görücüye çıktı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı olma özelliğini taşıyan ve hem tasarımıyla hem de özellikleriyle ülkemizin gururu olan Togg renkleri ve özellikleri de açıklandı. Yerli otomobilin sahibi olma hayali kuran binlerce kişi soruyor: Togg modelleri nasıl, hangi renklerde üretilecek? Togg özellikleri neler, içi nasıl gözüküyor? İşte, yerli otomobil Togg renkleri, modelleri özellikleri, iç görselleri ve Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renk seçenekleri…

Togg modelleri ve renkleri: Yerli otomobil Togg renkleri neler, modelleri nasıl? Togg özellikleri, iç görselleri ve Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renkleri

Emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata sahip olacağı belirtilen yerli ve milli otomobilimiz Togg'un ülkemizin benzersiz güzelliklerini yansıtacak renkleri belirlendi.

Buna göre Türkiye'nin vizyon projesi olan Togg; Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula ve Oltu olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle üretilecek.

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Togg modelleri ve renkleri: Yerli otomobil Togg renkleri neler, modelleri nasıl? Togg özellikleri, iç görselleri ve Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renkleri

YERLİ OTOMOBİL TOGG SATIŞ FİYATI, MODELLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ!

Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayali TOGG ile gerçek oldu! TOGG'un Gemlik'teki üretim üssü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyetin 99. yılının kutlandığı 29 Ekim'de faaliyete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki ilk C SUV ile tören alanına geldi.

Fabrikada önce elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek. Fabrika'da boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedefleniyor.

İşte, TOGG'un fiyatı, renkleri, modelleri, teknik özellikleri ve fotoğrafları;

Togg modelleri ve renkleri: Yerli otomobil Togg renkleri neler, modelleri nasıl? Togg özellikleri, iç görselleri ve Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renkleri

TOGG RENKLERİ BELLİ OLDU!

Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV'un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

Togg modelleri ve renkleri: Yerli otomobil Togg renkleri neler, modelleri nasıl? Togg özellikleri, iç görselleri ve Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula, Oltu renkleri

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada TOGG'un fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda göreceğiz. Vatandaşlarımız Togg'un ön siparişini Şubat ayında verebilecek.

Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz."

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