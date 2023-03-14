Haberler Yaşam TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU | TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?

Giriş Tarihi: 14.03.2023 20:41 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 20:43

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU | TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ön sipariş başvurusu yapmak isteyenler araştırmalara başladı. Piyasaya sürülecek otomobilin fiyatının belli olmasıyla beraber binlerce vatandaş "TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?" soruları yanıt aramaya başladı. 523 kilometre menzil seçeneği Togg, 'doğuştan elektrikli', 'doğuştan sürdürülebilir', 'doğuştan dijital' ve 'doğuştan yeşil' kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Peki, TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir? İşte detaylar.