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Haberler Yaşam TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU | TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 20:41 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 20:43

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU | TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ön sipariş başvurusu yapmak isteyenler araştırmalara başladı. Piyasaya sürülecek otomobilin fiyatının belli olmasıyla beraber binlerce vatandaş "TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?" soruları yanıt aramaya başladı. 523 kilometre menzil seçeneği Togg, 'doğuştan elektrikli', 'doğuştan sürdürülebilir', 'doğuştan dijital' ve 'doğuştan yeşil' kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Peki, TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir? İşte detaylar.

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU | TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?

TOGG ön sipariş vermek isteyenlerin gözü detaylara çevrildi. Türkiye otomotivde Avrupa'nın 4, dünyanın ise 14. büyük üreticisi olurken, Togg ile beraber dünya pazarında yükselişin sürmesi bekleniyor. Bugün gelen açıklamaya göre; Togg'un fiyatı 953 bin TL'den başlayacak. Peki, TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir? İşte TOGG ön sipariş detayları ve tarihi…

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU | TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?

İŞTE TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

İKİ DONANIM SEVİYESİ VE İKİ BATARYA SEÇENEĞİ SUNULACAK

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

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TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU | TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?

T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).
T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

  • V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
  • V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
  • V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
  • Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU | TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?

T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU | TOGG ön sipariş formu ile başvurusu nasıl yapılır, sipariş nasıl verilir?

T10X MODELİYLE TOGG ÖN SİPARİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından indirdiği T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

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