TOGG ön sipariş verme ekranı! 2023 Trumore uygulaması ile TOGG online ön sipariş nasıl verilir, başladı mı?

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg satış fiyatı, model ismi ve teknik özellikleri belli oldu. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u Togg fiyatının açıklanmasıyla birlikte Togg ön sipariş nasıl verilir sorusu da akıllara geldi. 16-27 Mart tarihleri arasında başlayacak olan ön sipariş süreci sonrası 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak olan çekiliş ile ön sipariş sahipleri belli olacak. Peki, Togg ön sipariş nasıl verilir? İşte, Trumore uygulaması ile yerli otomobil Togg online sipariş verme ekranı!