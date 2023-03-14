TOGG ön sipariş verme ekranı! 2023 Trumore uygulaması ile TOGG online ön sipariş nasıl verilir, başladı mı?

MART AYINDA KULLANICISI İLE BULUŞUYOR!

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg'a, Türkiye'ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz.