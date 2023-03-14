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Haberler Yaşam TOGG ön sipariş verme ekranı! 2023 Trumore uygulaması ile TOGG online ön sipariş nasıl verilir, başladı mı?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 15:29

TOGG ön sipariş verme ekranı! 2023 Trumore uygulaması ile TOGG online ön sipariş nasıl verilir, başladı mı?

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg satış fiyatı, model ismi ve teknik özellikleri belli oldu. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u Togg fiyatının açıklanmasıyla birlikte Togg ön sipariş nasıl verilir sorusu da akıllara geldi. 16-27 Mart tarihleri arasında başlayacak olan ön sipariş süreci sonrası 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak olan çekiliş ile ön sipariş sahipleri belli olacak. Peki, Togg ön sipariş nasıl verilir? İşte, Trumore uygulaması ile yerli otomobil Togg online sipariş verme ekranı!

TOGG ön sipariş verme ekranı! 2023 Trumore uygulaması ile TOGG online ön sipariş nasıl verilir, başladı mı?

TOGG ön sipariş ekranı araştırılmaya başladı. Yerli otomobil fiyat listesi gündemdeki yerini aldı. C segmenti elektrikli ilk SUV modelinde etiket fiyatı belirlendi. Mart ayı sonunda başlayacak sipariş sürecinin ardından 2023 yılı sonuna kadar 20 bin araç sahipleri ile buluşacak. TOGG online sipariş işlemleri ardından kura çekimi ile teslim işlemleri sıraya koyulacak. Peki, 2023 TOGG ön sipariş nasıl ve nereden verilir? İşte, Trumore ön sipariş verme ekranı…

TOGG ön sipariş verme ekranı! 2023 Trumore uygulaması ile TOGG online ön sipariş nasıl verilir, başladı mı?

TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU!

TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

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TOGG ön sipariş verme ekranı! 2023 Trumore uygulaması ile TOGG online ön sipariş nasıl verilir, başladı mı?

MART AYINDA KULLANICISI İLE BULUŞUYOR!

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg'a, Türkiye'ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz.

TOGG ön sipariş verme ekranı! 2023 Trumore uygulaması ile TOGG online ön sipariş nasıl verilir, başladı mı?

TOGG ÖN SİPARİŞİ NASIL VERİLİR, NE ZAMAN?

Togg CEO'su Karakaş, TOGG siparişi için de bilgileri paylaştı:

Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."

TOGG ön sipariş verme ekranı! 2023 Trumore uygulaması ile TOGG online ön sipariş nasıl verilir, başladı mı?

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

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