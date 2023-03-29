TOGG renk seçenekleri ve özellikleri: TOGG yerli otomobil renk özellik ve seçenekleri

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?
Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.
Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.
300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak.
30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.
İki farklı motor gücüne sahiptir.
Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak.
Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.
TOGG RENKLERİ
Togg T10X'in dış renkleri, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alıyor. Togg, Teknoloji Kampüsü'nün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, T10X'in dış renklerinde buluşturdu. Kullanıcılar, "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" arasından bir seçim yapabilecek.