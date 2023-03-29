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Haberler Yaşam TOGG renk seçenekleri ve özellikleri: TOGG yerli otomobil renk özellik ve seçenekleri
Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:23

TOGG renk seçenekleri ve özellikleri: TOGG yerli otomobil renk özellik ve seçenekleri

Yerli otomobil donanımı ve tasarımı ile ilgi görürken TOGG renk seçenekleri ile merak ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, otomobilin çıkarılacağını açıklamıştı. Ön başvuru sürecinin pazartesi günü tamamlanmasının ardından 29 Mart Çarşamba günü, talihlileri belirlemek için kura çekilişi yapılacak. Peki TOGG renk seçenekleri ve özellikleri nelerdir? TOGG yerli otomobil renk özellik ve seçenekleri

TOGG renk seçenekleri ve özellikleri: TOGG yerli otomobil renk özellik ve seçenekleri

TOGG renk seçenekleri ile gündeme geliyor. İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor. Peki TOGG renk seçenekleri ve özellikleri nelerdir? TOGG yerli otomobil renk özellik ve seçenekleri

TOGG renk seçenekleri ve özellikleri: TOGG yerli otomobil renk özellik ve seçenekleri

TOGG ÖZELLİKLERİ

İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor.

Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren Togg, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor.

Her ikisi de 160 kW güce sahip bu versiyonlar 314 kilometre veya 523 kilometre menzil değerleri ile alınabiliyor.

İKİ YENİ TOGG VERSİYONUNUN TASARIMI DA GÖSTERİLDİ

Togg'un seri üretim bandından inen ilk ürünü elektrikli C-SUV modeli, Avrupa normlarında teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yola çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki sedan ve C-X Coupe modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

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TOGG renk seçenekleri ve özellikleri: TOGG yerli otomobil renk özellik ve seçenekleri

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak.

30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.

İki farklı motor gücüne sahiptir.

Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak.

Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

TOGG RENKLERİ

Togg T10X'in dış renkleri, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alıyor. Togg, Teknoloji Kampüsü'nün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, T10X'in dış renklerinde buluşturdu. Kullanıcılar, "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" arasından bir seçim yapabilecek.

TOGG renk seçenekleri ve özellikleri: TOGG yerli otomobil renk özellik ve seçenekleri
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