Haberler Yaşam TOGG renkleri ve özellikleri ile dikkat çekiyor! 2023 Yerli otomobil TOGG'un modelleri ve renkleri

Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:39

TOGG renkleri ve özellikleri ile dikkat çekiyor! 2023 Yerli otomobil TOGG'un modelleri ve renkleri

Yerli otomobil satışı için heyecan dorukta. Bugün ön satışlarının başlayacağı düşünülen otomobilde renk ve model araştırması başladı. TOGG renkleri Türkiye'nin çeşitli bölgeleri ile sembolize edildi. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale gibi isimler alan renkler büyük beğeni topladı. TOGG modelleri ve özellikleri ile tanıtımından bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Satışın başlamasıyla birlikte fiyat listesi de belli olacak. İşte, 2023 yerli otomobil TOGG renkleri, özellikleri ve modelleri hakkında merak edilenler…