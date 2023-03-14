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Haberler Yaşam TOGG renkleri ve özellikleri ile dikkat çekiyor! 2023 Yerli otomobil TOGG'un modelleri ve renkleri
Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:39

TOGG renkleri ve özellikleri ile dikkat çekiyor! 2023 Yerli otomobil TOGG'un modelleri ve renkleri

Yerli otomobil satışı için heyecan dorukta. Bugün ön satışlarının başlayacağı düşünülen otomobilde renk ve model araştırması başladı. TOGG renkleri Türkiye'nin çeşitli bölgeleri ile sembolize edildi. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale gibi isimler alan renkler büyük beğeni topladı. TOGG modelleri ve özellikleri ile tanıtımından bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Satışın başlamasıyla birlikte fiyat listesi de belli olacak. İşte, 2023 yerli otomobil TOGG renkleri, özellikleri ve modelleri hakkında merak edilenler…

TOGG renkleri ve özellikleri ile dikkat çekiyor! 2023 Yerli otomobil TOGG’un modelleri ve renkleri

TOGG renkleri ile gündemdeki yerini aldı. Yerli otomobil donanımı ve tasarımı ile ilgi görürken bugün ortaya çıkması beklenen satış fiyatıyla da araştırılmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, otomobilin bu hafta satışa çıkarılacağını açıklamıştı. TOGG modelleri arasında öncelikli olarak elektrikli SUV modelinin üretimine ağırlık verildi. İşte, 2023 TOGG özellikleri ve renkleri hakkında detaylar…

TOGG renkleri ve özellikleri ile dikkat çekiyor! 2023 Yerli otomobil TOGG’un modelleri ve renkleri

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

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TOGG renkleri ve özellikleri ile dikkat çekiyor! 2023 Yerli otomobil TOGG’un modelleri ve renkleri

300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak.

30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır.

TOGG renkleri ve özellikleri ile dikkat çekiyor! 2023 Yerli otomobil TOGG’un modelleri ve renkleri

İki farklı motor gücüne sahiptir.

Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak.

Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

TOGG renkleri ve özellikleri ile dikkat çekiyor! 2023 Yerli otomobil TOGG’un modelleri ve renkleri

İKİ YENİ TOGG VERSİYONUNUN TASARIMI DA GÖSTERİLDİ

Togg'un seri üretim bandından inen ilk ürünü elektrikli C-SUV modeli, Avrupa normlarında teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yola çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki sedan ve C-X Coupe modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

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