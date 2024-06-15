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Tokat bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Tokat bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
15:48
Tokat bayram namazı saati merak ediliyor. Yılın ikinci bayramı sebebiyle 16 Haziran Pazar günü eller semaya kaldırılacak, cemaatle iki rekatlık bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri paylaşılırken "Tokat bayram namazı saat kaçta kılınacak?" araştırılıyor. Allah'ın rahmeti, bereketi ve rızası günün aymaya başlamasıyla secdeye duran Müslümanların üzerinde olacak. Peki, Tokat Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…