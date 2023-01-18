Tokat’ta Gezilecek Yerler 2023 – Tokat’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, Kuzeyde Samsun, kuzeydoğuda Ordu, doğu ve güneyde Sivas, güneybatıda Yozgat ve batıda Amasya illeriyle komşu olan Tokat konum itibariyle çok iyi bir noktadadır. Köklü tarihi, üzerinde birçok medeniyetin hüküm sürmesi ve insanlığın ilk yerleşim yerlerinden olmasından dolayı Tokat birçok turisti kendine çekmektedir. Kentin merkezinde yer alan Tokat Kalesi ile ilçesinde yer alan Zile, Niksar ve Turhal kaleleri yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaktadır. Tokat'ta gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Tokat gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…