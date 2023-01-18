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Haberler Yaşam Tokat’ta Gezilecek Yerler 2023 – Tokat’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:47

Tokat’ta Gezilecek Yerler 2023 – Tokat’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, Kuzeyde Samsun, kuzeydoğuda Ordu, doğu ve güneyde Sivas, güneybatıda Yozgat ve batıda Amasya illeriyle komşu olan Tokat konum itibariyle çok iyi bir noktadadır. Köklü tarihi, üzerinde birçok medeniyetin hüküm sürmesi ve insanlığın ilk yerleşim yerlerinden olmasından dolayı Tokat birçok turisti kendine çekmektedir. Kentin merkezinde yer alan Tokat Kalesi ile ilçesinde yer alan Zile, Niksar ve Turhal kaleleri yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaktadır. Tokat'ta gezilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. İşte Tokat gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Tokat’ta Gezilecek Yerler 2023 – Tokat’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Tokat deyince akla ilk gelenler kebabı, yaprağı, çemeni, gözlemesi, salçası, pekmezi ve şehrin merkezinde bulunan kalesi oluyor. Şehrin köklü geçmişinden dolayı hem yöresel yemekleri hem de tarihi eserleri şehrin simgesi haline gelmiştir. Bu yönüyle de şehre gelen turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. Bunun yanında Tokat halkı geçimini tarım, hayvancılık ve ticaretle sağlayarak şehrin kalkınmasına da katkıda bulunurlar. Tarım üretiminde domates, biber, vişne, kiraz, patates, üzüm ve şekerpancarı gibi önemli ürünler vardır. Tokat'ta gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Tokat gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Tokat’ta Gezilecek Yerler 2023 – Tokat’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Tokat'ta Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • YAĞIBASAN MEDRESESİ
  • TAŞHAN
  • BALLICA MAĞARASI
  • TOKAT KALESİ
  • KAZ GÖLÜ
  • NİKSAR KALESİ
  • ALMUS BARAJ GÖLÜ
  • MAHPERİ HATUN KERVANSARAYI
  • ALİ PAŞA CAMİ
  • NİKSAR ULU CAMİİ
  • TOKAT SAAT KULESİ
  • TOPÇAM YAYLASI
  • ZİLE KALESİ
  • GÖK MEDRESE
  • GARİPLER CAMİİ (DANİŞMEND MELİKGAZİ CAMİİ)
  • KOMANA ANTİK KENTİ
  • SELEMEN YAYLASI
  • ARASTALI BEDESTEN
  • ZİLE MAŞAT HÖYÜK
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Tokat’ta Gezilecek Yerler 2023 – Tokat’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
  • ULU CAMİ
  • TOKAT ATATÜRK EVİ
  • ALMUS DUMANLI YAYLASI
  • TAKYECİLER CAMİ
  • HALİT SOKAK-SULU SOKAK
  • BURGAÇ HATUN (BİBİ HATUN) TÜRBESİ
  • MEYDAN CAMİ / HATUNİYE CAMİ
  • ESENTİMUR TÜRBESİ
  • DEVECİLER HANI
  • LATİFOĞLU KONAĞI MÜZESİ
  • MEVLEVİHANE
  • ZİNAV GÖLÜ
  • YEŞİLIRMAK KÖPRÜSÜ
  • MAHMUT PAŞA CAMİ
  • TOKAT KÜLTÜR EVİ
  • BEY SOKAĞI / BEYHAMAM SOKAĞI
  • ABDULMUTTALİP ZAVİYESİ
  • PAŞA HAN
  • BEHZAD-I VELİ CAMİ
  • HALEF SULTAN ZAVİYESİ
Tokat’ta Gezilecek Yerler 2023 – Tokat’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Maşathöyük Çivi Yazıları
  2. Hıdırlık Köprüsü
  3. Sümbülbaba Zaviyesi
  4. Taşhan Çarşısı
  5. Komana Pontika Antik Kenti
  6. Koza Han
  7. Reşadiye Yolüstü kasabası Delik kaya mağarası
  8. Tokat Müzesi
  9. Sulusaray Sebastopolis Antik Kenti
  10. Zile Elbaşıoğlu Camii
  11. Zile Boyacı Hasanağa Camii
  12. Zile Bedesten Camii
  13. Eski Zile Osmanlı Evleri ve Konakları
  14. Zile Yeni Hamam duvarındaki Osmanlı minyatür mimarisi Serçe Sarayı
  15. Zile Tacettin İbrahim Paşa (Şehir) Hamamı
  16. Zile Uzun Çarşı
  17. Pazar Ballıca mağarası
  18. Reşadiye Kaplıcaları
  19. Zile Kalesi
Tokat’ta Gezilecek Yerler 2023 – Tokat’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Tokat Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Kaz Gölü
  2. Başçiftlik Yaylaları
  3. Almus Barajı ve yaylaları
  4. Zile Esvap Çayı
  5. Halaçlı Köyü Yazlıkları
  6. Reşadiye Zınav Gölü mesire yeri
  7. Kelkit Çayı
  8. Niksar Çamiçi Yaylası
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