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Giriş Tarihi: 06.06.2026 11:41

TOKİ 20 Bin Konut Kampanyası Başvuru Süreci | TOKİ 20 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altında TOKİ tarafından dar ve orta gelirli aileler için hayata geçirilecek 20 bin yeni sosyal konut projesinde başvuru bilgileri netleşiyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği TOKİ 20 bin konut kampanyasında, başvuru süreci ve il bazındaki kontenjan dağılımları ön plana çıktı. İşte detaylar…

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TOKİ 20 Bin Konut Kampanyası Başvuru Süreci | TOKİ 20 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde, Murat Kurum tarafından duyurulan TOKİ 20 bin konut kampanyası yer aldı. 64 ilde toplam 20 bin konutun vatandaşlara teslim edilmesini planlayan bu yeni kampanyanın başvuru şartları, ödeme süreci ve kontenjan detayları dikkat çekti. Böylece Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 20 bin konut süreci ön plana çıktı.

TOKİ 20 Bin Konut Kampanyası Başvuru Süreci | TOKİ 20 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?

TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 20 bin konut başvurularının 15 Haziran'da başlaması planlanıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 17 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

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TOKİ 20 Bin Konut Kampanyası Başvuru Süreci | TOKİ 20 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?

TOKİ 20 BİN KONUT PROJESİNE KİMLER, NASIL BAŞVURABİLİR?

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

TOKİ 20 bin konut kredisi başvuruları, Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.

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TOKİ 20 Bin Konut Kampanyası Başvuru Süreci | TOKİ 20 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?

KONUTLAR HANGİ İLLERDE OLACAK?

En fazla konut sırasıyla Bursa (2.190), Ankara (2.062), Hatay (1.238), Kahramanmaraş (1.073) ve Malatya'da (1.000) satışa sunulacak.

TOKİ 20 Bin Konut Kampanyası Başvuru Süreci | TOKİ 20 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?

20 BİN KONUT NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek.

TOKİ 20 Bin Konut Kampanyası Başvuru Süreci | TOKİ 20 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?

TOKİ 20 BİN KONUT ÖRNEK ÖDEME PLANI NASIL?

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#TOKİ

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