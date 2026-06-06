TOKİ 20 Bin Konut Kampanyası Başvuru Süreci | TOKİ 20 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde, Murat Kurum tarafından duyurulan TOKİ 20 bin konut kampanyası yer aldı. 64 ilde toplam 20 bin konutun vatandaşlara teslim edilmesini planlayan bu yeni kampanyanın başvuru şartları, ödeme süreci ve kontenjan detayları dikkat çekti. Böylece Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 20 bin konut süreci ön plana çıktı.