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TOKİ 20 Bin Konut Kampanyası Başvuru Süreci | TOKİ 20 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 11:41
TOKİ 20 Bin Konut Kampanyası Başvuru Süreci | TOKİ 20 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altında TOKİ tarafından dar ve orta gelirli aileler için hayata geçirilecek 20 bin yeni sosyal konut projesinde başvuru bilgileri netleşiyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği TOKİ 20 bin konut kampanyasında, başvuru süreci ve il bazındaki kontenjan dağılımları ön plana çıktı. İşte detaylar…