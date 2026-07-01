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Giriş Tarihi: 01.07.2026 11:46 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 11:47

TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Projesi Son Durum | TOKİ 20 bin konut başvuruları ve satışı ne zaman bitecek?

TOKİ, 64 ilde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konutluk sosyal konut projesi ile büyük bir fırsatın kapılarını araladı. Uygun fiyat ve uzun vade imkanlarıyla öne çıkan kampanyanın ödeme planı netleşti. Haziran ayında duyurulan sürecin ardından vatandaşlar "TOKİ 64 ilde 20 bin konut projesi başvuruları ne zaman, nerelerde satış devam ediyor? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar…

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TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Projesi Son Durum | TOKİ 20 bin konut başvuruları ve satışı ne zaman bitecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen 20 bin kurasız konut satışı süreci, ev sahibi olmak isteyenlerin yakın takibinde yer almaya devam ediyor. TOKİ 64 ilde 20 bin konut kampanyası kapsamında satışa çıkarılan 2+1 ve 3+1 konutların durumu ve ödeme planı da ön plana çıktı. Uygun peşinat oranları ve uzun vadeli taksit imkanlarıyla dikkat çeken bu kampanya, vatandaşların gündeminde yer alıyor.

TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Projesi Son Durum | TOKİ 20 bin konut başvuruları ve satışı ne zaman bitecek?

TOKİ 20 BİN KURASIZ KONUT SATIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan bilgile doğrultusunda TOKİ 64 ilde 20 bin konut başvuruları, 15 Haziran'da başladı, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

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TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Projesi Son Durum | TOKİ 20 bin konut başvuruları ve satışı ne zaman bitecek?

TOKİ AÇIK SATIŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tek ve en kritik şart; başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir tapulu konutun bulunmaması. Her haneden yalnızca tek bir başvuru alınabilirken, kriterleri karşılayan vatandaşlar doğrudan banka şubesine giderek işlemlerini başlatabiliyor.

Geleneksel TOKİ projelerindeki en büyük kısıtlamalar bu defa tamamen rafa kaldırıldı. Açık Satış Kampanyası kapsamında, projenin inşa edildiği şehirde yaşama zorunluluğu ya da hane halkı gelir sınırı bulunmuyor. Kampanyadan yararlanabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterli kabul ediliyor.

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TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Projesi Son Durum | TOKİ 20 bin konut başvuruları ve satışı ne zaman bitecek?

TOKİ KURASIZ BAŞVURU EKRANI VE BANKA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bu projede herhangi bir kura çekilişi ya da ön başvuru ücreti tahsilatı yapılmayacak. Satış modeli tamamen "başvuru önceliği" esasına göre yani ilk gelenin konutu seçip satın alabildiği bir sistemle işliyor.

Vatandaşlar, il ve proje bazındaki tüm boş daireleri, fiyat listelerini ve güncel durumları resmi olarak [https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/](https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/) internet adresi üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Beğenilen konut için yetkilendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerine doğrudan müracaat edilerek peşinat yatırılacak ve vakit kaybetmeden gayrimenkul sözleşmesi imzalanacak.

TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Projesi Son Durum | TOKİ 20 bin konut başvuruları ve satışı ne zaman bitecek?

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI

TOKİ, bütçelerine göre hareket etmek isteyen vatandaşlara tam 3 farklı ödeme modeli hazırladı. Şehre ve projenin yapısına göre değişiklik gösteren konut fiyatlarında peşin alımı seçenlere yüzde 25 indirim uygulanıyor. Bu kapsamda 2+1 konutların net peşin fiyatları 2.1 milyon TL ile 5.4 milyon TL arasında; 3+1 konutların ise 2.7 milyon TL ile 6.2 milyon TL arasında değişiyor. Taksitli seçeneklerde ise başlangıç tutarı 18 bin TL olarak belirlendi. Diğer alternatif ödeme modelleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Model 1: Tamamı peşin ödemelerde net %25 indirim hakkı.

Model 2: %50 peşinat ödeyenlere net %8 indirim ve tam 72 ay vade seçeneği.

Model 3: %50 peşinatın yarısını (%25) sözleşmede, kalan yarısını (%25) 12 ay sonra ara ödemeyle kapatma imkanı ve kalan bakiye için 60 ay vade fırsatı.

TOKİ 64 İlde 20 Bin Konut Projesi Son Durum | TOKİ 20 bin konut başvuruları ve satışı ne zaman bitecek?

İL İL KONUT KONTENJAN LİSTESİ

Türkiye genelindeki 64 ilde dağıtılan yaklaşık 20 bin konutun büyük bir kısmı, deprem bölgesi şehirleri ile büyükşehirlere ayrılmış durumda. En fazla konut stoğu sunulan illerin başında 2 bin 190 adetle Bursa, 2 bin 62 adetle Ankara ve 1 bin 238 adetle Hatay geliyor. İşte, illerde konut sayısı:

Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'de 30, Aydın'da 310, Balıkesir'de 213, Batman'da 588, Bayburt'ta 172, Bilecik'te 206, Bingöl'de 88, Bitlis'te 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'de 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'de 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'ta 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'da 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073, Malatya'da 1.000 konut satışa sunulacak.

TOKİ 20 BİN KONUT KAMPANYASINDA SATIŞI DEVAM EDEN İLLERDEKİ KONUTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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