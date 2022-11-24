Haberler Yaşam TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2022: TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 24.11.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 18:06

TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2022: TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

Tarihin en köklü sosyal konut projesinde TOKİ Adıyaman kura sonuçları başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Noter huzurunda canlı gerçekleşen çekiliş Adıyaman Üniversitesi kapalı spor salonunda yapılıyor. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi. Peki TOKİ Adıyaman kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı