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Haberler Yaşam TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2022: TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.11.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 18:06

TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2022: TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

Tarihin en köklü sosyal konut projesinde TOKİ Adıyaman kura sonuçları başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Noter huzurunda canlı gerçekleşen çekiliş Adıyaman Üniversitesi kapalı spor salonunda yapılıyor. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi. Peki TOKİ Adıyaman kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2022: TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

Adıyaman TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 24-25 Kasım 2022 tarihlerinde çekilen Adıyaman TOKİ sonuçları listesi şehrin sakinleri tarafından araştırılıyor. TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. Gerger, Samsat, Tut, Çelikhan kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemdeki yerini aldı. İşte, Adıyaman TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022…

TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2022: TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 9 ilçede sosyal konutların hak sahiplerini bulacağı TOKİ Adıyaman kura çekilişi, 24 - 25 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

24 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayan kuralar, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek. Böylece

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TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2022: TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ ADIYAMAN KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Adıyaman evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

ADIYAMAN MERKEZ 500 24 Kasım 2022

ADIYAMAN KAHTA 300 24 Kasım 2022

ADIYAMAN BESNİ 500 24 Kasım 2022

ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 24 Kasım 2022

TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2022: TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

ADIYAMAN ÇELİKHAN 500 25 Kasım 2022

ADIYAMAN SİNCİK 260 25 Kasım 2022

ADIYAMAN GERGER 2. ETAP 120 25 Kasım 2022

ADIYAMAN TUT 100 25 Kasım 2022

ADIYAMAN SAMSAT 100 25 Kasım 2022

TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2022: TOKİ Adıyaman kura çekiliş sonuçları isim isim liste sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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