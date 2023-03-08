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Giriş Tarihi: 08.03.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 08:10

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı izle ekranı ile kura sonuçları sorgulama

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Sosyal konut kura takvimine göre Afyonkarahisar kuraları 8-9 Mart tarihlerinde yapılacak. 8 Mart Çarşamba bugün 1698 konut için Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı kuraları çekilecek. Belirtilen ilçelerde projeye başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgileri sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından şehirde inşa edilecek toplam 3 bin 169 konutun hak sahibi belirlenmiş olacak. Peki, 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları sorgulama...

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları için araştırmalar başladı. Yeni takvime göre, 8 Mart'ta başlayan Afyonkarahisar kuraları 9 Mart'ta sona erecek. Bugün yapılan çekiliş ile beraber Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı sonuçları isim listesi belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar, ev sahibi olup olmadığı bilgisine ise TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları ekranı üzerinden erişebilecek. Peki, Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 8 Mart 2023 Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı yayın izle ekranı…

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

SON DAKİKA | TOKİ KURALARI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri, ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti.

TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sonuçları açıklanacak.

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TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLIYOR!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 9 Mart Perşembe günü sona erecek.

Konutlar Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı, Çay, Dinar, Sultandağı, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini buluyor.

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

İşte ilçe ilçe tarihler:

8 MART: Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı

9 MART: Çay, Dinar, Sultandağı, Sinanpaşa, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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