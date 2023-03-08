TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı izle ekranı ile kura sonuçları sorgulama

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları için araştırmalar başladı. Yeni takvime göre, 8 Mart'ta başlayan Afyonkarahisar kuraları 9 Mart'ta sona erecek. Bugün yapılan çekiliş ile beraber Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı sonuçları isim listesi belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar, ev sahibi olup olmadığı bilgisine ise TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları ekranı üzerinden erişebilecek. Peki, Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 8 Mart 2023 Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı yayın izle ekranı…