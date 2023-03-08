TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı izle ekranı ile kura sonuçları sorgulama

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Sosyal konut kura takvimine göre Afyonkarahisar kuraları 8-9 Mart tarihlerinde yapılacak. 8 Mart Çarşamba bugün 1698 konut için Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı kuraları çekilecek. Belirtilen ilçelerde projeye başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgileri sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından şehirde inşa edilecek toplam 3 bin 169 konutun hak sahibi belirlenmiş olacak. Peki, 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları sorgulama...