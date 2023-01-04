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Haberler Yaşam TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İZLE || 4 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 07:11

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İZLE || 4 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Ankara kura çekimi 2 Ocak 2023 tarihinde Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı ilçelerinde başladı. Dün Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar ile devam ederken TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için resmi sitede paylaşıldı. Bugün Etimesgut Ballıkuyumcu Mahallesi için 3800 evin kuraları çekilecek. TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle Youtube üzerinden takip edilebilir. TOKİ Ankara kura sonuçları sonunda 18 bin 450 konut sahiplerinin olacak. Bu noktada TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İZLE || 4 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi, 2 – 3 Ocak 2023 kuraları sonrası paylaşılırken, şimdi sıra diğer ilçelerde. TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden bugün Etimesgut ilçesi Ballıkuyumcu Mahallesindeki 3800 evin kuraları çekilecek. Bu noktada TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar…

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İZLE || 4 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA VE HATAY İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başladı.

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TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İZLE || 4 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İZLE || 4 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut'ta gerçekleştirilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İZLE || 4 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

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