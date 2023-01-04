TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI İZLE || 4 Ocak 2023 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Ankara kura çekimi 2 Ocak 2023 tarihinde Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı ilçelerinde başladı. Dün Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar ile devam ederken TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için resmi sitede paylaşıldı. Bugün Etimesgut Ballıkuyumcu Mahallesi için 3800 evin kuraları çekilecek. TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle Youtube üzerinden takip edilebilir. TOKİ Ankara kura sonuçları sonunda 18 bin 450 konut sahiplerinin olacak. Bu noktada TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı