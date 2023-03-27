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Haberler Yaşam TOKİ Antalya arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 27 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı
Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:05

TOKİ Antalya arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 27 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

İlk Evim arsa projesi Antalya Merkez kuraları 27 Mart 2023 bugün çekiliyor. Başvuruda bulunan adaylar araştırmalara başladı. Kura takvimi ile iki büyük ilde bugün arsa kura çekimi gerçekleştiriliyor. TOKİ Antalya arsa kura çekilişi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Müstakil ve müşterek arsalar hak sahipleri ile buluşuyor. Altyapılı arsalar konutlarını yaptırmak isteyenler için başvuruya açılmıştı. TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı ile 10 bin müşterek arsa isim listesi araştırılıyor. İşte, TOKİ Antalya arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ Antalya arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 27 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ Antalya arsa çekilişi canlı yayın ile takip ediliyor. Müşterek arsa başvuru sonuçları bugün belli oluyor. TOKİ Youtube canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek sonuçlar e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi müşterek arsalarda belli olacak. İlk Evim arsa fiyatları ve takvimi araştırılmaya devam edyor. İşte, TOKİ Antalya arsa kura çekimi sonuçları...

TOKİ Antalya arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 27 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar kuraya çıkacak. Toplam 66.237 arsa hak sahiplerini bulacak. İşte, kurası çekilecek o iller:

20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum

22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya

23 Mart: Bursa, Sivas

24 Mart: Çankırı, Kütahya, Van, Çankırı

27 Mart: Antalya, İstanbul

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TOKİ Antalya arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 27 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ANTALYA MÜŞTEREK ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Antalya Merkez arsa kura çekimi 27 Mart bugün gerçekleşecek. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

TOKİ Antalya arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 27 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ANTALYA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Antalya arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 27 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlk Evim Arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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