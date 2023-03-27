Haberler Yaşam TOKİ Antalya arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 27 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:05

İlk Evim arsa projesi Antalya Merkez kuraları 27 Mart 2023 bugün çekiliyor. Başvuruda bulunan adaylar araştırmalara başladı. Kura takvimi ile iki büyük ilde bugün arsa kura çekimi gerçekleştiriliyor. TOKİ Antalya arsa kura çekilişi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Müstakil ve müşterek arsalar hak sahipleri ile buluşuyor. Altyapılı arsalar konutlarını yaptırmak isteyenler için başvuruya açılmıştı. TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı ile 10 bin müşterek arsa isim listesi araştırılıyor. İşte, TOKİ Antalya arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı…