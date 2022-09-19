TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Arsa fiyatları ve yerleri ile 2022 TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri

TOKİ arsa yerleri ve fiyatları, başlayan sosyal konut projesi ardından arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan konut ve arsa projesi sonrası başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar TOKİ arsa başvuru şartları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmek için bekliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet üzerinden sorgulanmaya başladı. Peki, 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? İşte, 100 bin arsa satışı hakkında merak edilenler…