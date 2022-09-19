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Haberler Yaşam TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Arsa fiyatları ve yerleri ile 2022 TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri
Giriş Tarihi: 19.09.2022 23:06 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 23:07

TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Arsa fiyatları ve yerleri ile 2022 TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri

TOKİ arsa yerleri ve fiyatları, başlayan sosyal konut projesi ardından arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan konut ve arsa projesi sonrası başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar TOKİ arsa başvuru şartları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmek için bekliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet üzerinden sorgulanmaya başladı. Peki, 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? İşte, 100 bin arsa satışı hakkında merak edilenler…

TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Arsa fiyatları ve yerleri ile 2022 TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri

TOKİ arsa fiyatları gündemdeki yerini aldı. 100 bin arsa satışı yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan 49 ilde 499 arsa projesi de son başvuru günü ve açık artırma günleriyle araştırılıyor. TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri 2022 www.toki.gov.tr üzerinden sorgulanıyor. Peki, TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başladı mı? İşte, e devlet TOKİ arsa başvuru ekranı ile ilgili tüm bilgiler…

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ, YERLERİ, FİYATLARI VE KOŞULLARI

Geçtiğimiz günlerde başlayan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ardından yeni gündem TOKİ arsa başvurusu! Şartları belli olan arsa satışı hakkında başvuruların ne zaman başlayacağı sorgulanıyor.

İşte, TOKİ arsa başvuruları hakkında merak edilenler…

TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Arsa fiyatları ve yerleri ile 2022 TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARSA SATIŞI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

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TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Arsa fiyatları ve yerleri ile 2022 TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hükümetin ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle mağduriyetle karşılaşan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi resmen başladı.

Sosyal arsa ve sanayi işyeri başvuruları, 10 Ekim - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden alınacak.

TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Arsa fiyatları ve yerleri ile 2022 TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri

100 BİN TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Arsa fiyatları ve yerleri ile 2022 TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri

• Yoksul ve dar gelirli olmak. (Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması)

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

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