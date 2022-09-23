TOKİ arsa İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde nerede, ne kadar? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı ile arsa başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 100 bin arsa satışı için düğmeye basıldı. Seçimini arsa projesinden yana kullanmak isteyen vatandaşlar TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başladı mı, ne zaman başlayacak sorularına yanıt aramaya devam ediyor. TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı ile erişime açılması beklenen başvuruların yanı sıra vatandaşlar şu sorulara da yanıt arıyor: TOKİ arsa fiyatları ne kadar, arsalar İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde nerede? İşte, TOKİ arsa başvuru tarihleri ve şartları 2022…