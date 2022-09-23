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Haberler Yaşam TOKİ arsa İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde nerede, ne kadar? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı ile arsa başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 23.09.2022 23:41 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 23:45

TOKİ arsa İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde nerede, ne kadar? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı ile arsa başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 100 bin arsa satışı için düğmeye basıldı. Seçimini arsa projesinden yana kullanmak isteyen vatandaşlar TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başladı mı, ne zaman başlayacak sorularına yanıt aramaya devam ediyor. TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı ile erişime açılması beklenen başvuruların yanı sıra vatandaşlar şu sorulara da yanıt arıyor: TOKİ arsa fiyatları ne kadar, arsalar İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde nerede? İşte, TOKİ arsa başvuru tarihleri ve şartları 2022…

TOKİ arsa İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde nerede, ne kadar? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı ile arsa başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ arsaları nerede, fiyatları ne kadar soruları gündemdeki yerini koruyor. 100 bin altyapılı arsa satışı için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ çalışmaları ilgiyle karşılandı. TOKİ başvuru ekranı, şartları ve tarihleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte, e devlet ile TOKİ arsa projesi hakkında merak edilenler…

TOKİ arsa İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde nerede, ne kadar? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı ile arsa başvurusu nasıl yapılır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin arsa satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda kendi evini yapmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde TOKİ arsa fiyatları, başvuru şartları ve tarihleri gibi detaylar yer alıyor. İşte, TOKİ 100 bin arsa projesi ile ilgili tüm merak edilenleri derledik...

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TOKİ arsa İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde nerede, ne kadar? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı ile arsa başvurusu nasıl yapılır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARSA SATIŞI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ arsa İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde nerede, ne kadar? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı ile arsa başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ 100 BİN ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hükümetin ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle mağduriyetle karşılaşan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi resmen başladı.

Sosyal arsa ve sanayi işyeri başvuruları, 10 Ekim - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden alınacak.

TOKİ arsa İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde nerede, ne kadar? TOKİ arsa başvuru e devlet 2022 ekranı ile arsa başvurusu nasıl yapılır?

100 BİN TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Yoksul ve dar gelirli olmak. (Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması)

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

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