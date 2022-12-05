TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 15 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından TOKİ arsa başvuru sonuçları gündemdeki yerini aldı. Proje kapsamında müstakil veya müşterek arsa için başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere hak sahipleri noter huzurunda yapılan TOKİ arsa kura çekilişi ile belirlenecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı.