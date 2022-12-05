TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için geri sayım devam ediyor. 81 ilde inşa edilecek konutlar için TOKİ sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ederken TOKİ arsa kura çekilişi tarihleri araştırılıyor. Müstakil arsa veya müşterek arsa sahibi olmak için belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan vatandaşlar, şimdiden TOKİ arsa kura çekimi canlı izle linki ile TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. Noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleşecek TOKİ arsa kura çekimi ile TOKİ arsa başvuru sonuçları isim listesi duyurulacak. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 2022 TOKİ arsa kura sonuçları ile ilgili son gelişmeler...