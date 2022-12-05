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Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 09:11

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 15 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından TOKİ arsa başvuru sonuçları gündemdeki yerini aldı. Proje kapsamında müstakil veya müşterek arsa için başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere hak sahipleri noter huzurunda yapılan TOKİ arsa kura çekilişi ile belirlenecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için geri sayım devam ediyor. 81 ilde inşa edilecek konutlar için TOKİ sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ederken TOKİ arsa kura çekilişi tarihleri araştırılıyor. Müstakil arsa veya müşterek arsa sahibi olmak için belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan vatandaşlar, şimdiden TOKİ arsa kura çekimi canlı izle linki ile TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. Noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleşecek TOKİ arsa kura çekimi ile TOKİ arsa başvuru sonuçları isim listesi duyurulacak. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 2022 TOKİ arsa kura sonuçları ile ilgili son gelişmeler...

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci, sona erdi.

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TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihinin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak, nasıl öğrenilir?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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