Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 | Sosyal Konut TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:07

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 | Sosyal Konut TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar belli oldu mu?

TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. En baştan söylemek gerekir ki TOKİ arsa kura çekimi 2022 henüz yapılmadı. Sosyal Konut İlk Evim kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde başlarken, TOKİ arsa çekilişi için bir süre daha vakit bulunuyor. 15 Kasım 2022'de biten TOKİ arsa başvuruları sonrası vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 81 ilde bulunan TOKİ arsa yerleri için bekleyiş hala devam ediyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ arsa kuraları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…