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Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:07

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 | Sosyal Konut TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar belli oldu mu?

TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. En baştan söylemek gerekir ki TOKİ arsa kura çekimi 2022 henüz yapılmadı. Sosyal Konut İlk Evim kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde başlarken, TOKİ arsa çekilişi için bir süre daha vakit bulunuyor. 15 Kasım 2022'de biten TOKİ arsa başvuruları sonrası vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 81 ilde bulunan TOKİ arsa yerleri için bekleyiş hala devam ediyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ arsa kuraları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 | Sosyal Konut TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar belli oldu mu?

TOKİ arsa kuraları için bekleyiş sürüyor. Yaklaşık 1 aydır devam eden İlk Evim kura çekimi sonrası TOKİ arsa kuraları için de araştırmalar başladı. Özellikle TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli mi sorusu ciddi bir şekilde yanıt aramaya başladı. 81 ilde yapılacak olan kuralar için net bir tarih henüz verilmedi. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 | Sosyal Konut TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar belli oldu mu?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci, sona erdi.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 | Sosyal Konut TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar belli oldu mu?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihinin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 | Sosyal Konut TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar belli oldu mu?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 | Sosyal Konut TOKİ arsa kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar belli oldu mu?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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